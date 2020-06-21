AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Ölmez:

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın Kandıra ilçesindeki çiftçilerin yağış nedeni ile mağdur oldukları yönündeki açıklamalarına cevap veren AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, gerekli çalışmaların ilgili kurumlar tarafından yapıldığını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmasında Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yağış nedeni ile çiftçilerin mağdur olduğu yönündeki iddialar ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlar tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Konu ile ilgili konuşan Ölmez, “İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan’ın Meclis Kürsüsünden 16 Haziran Salı günü yaptığı açıklamada Kandıra’mızda yaşanan aşırı yağışlarla Kandıra çiftçimizin mağdur ve perişan olduğu yönündeki söylemlerine istinaden, bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden biri olarak yanıt verme zorunluluğu doğmuştur. Kandıra’ya uzaktan bakarak yorum yapan Türkkan’ın iddialarına karşın, yağışlar normal seviyede devam ederken aniden bastıran kısmi süreli şiddetli yağış sonucu Lokmanlı, Süllü, Ferizli, İncecik mahallelerimizin bir kısmının kapladığı Arıklar havzasında suyun dere yataklarından tarım alanlarına taştığı görülmüştür” dedi.

“Kandıra Belediye Başkanımız’ın öncülüğünde Kandıra Belediyemizin tüm ekipleri, İSU ekipleri, Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı yağış devam ederken sahaya inmiş ve gerekli faaliyetlerini icra etmişlerdir” ifadelerine yer veren Ölmez, “Bu çalışmalardan çiftçimizin mağdur olmaması ve tarımsal faaliyetlerin aksamaması için kurumlar var gücüyle çalışmıştır. Kaymakamlık bünyesinde afet, hasar tespit komisyonu görev başında olup şuana kadar hasar tespit için resmi başvuran olmadığının altını çizmek isterim. Çalışmalar devam etmektedir. İddia edildiği üzere fındık bahçelerinde hasar yoktur. Milletvekili Türkkan bu açıklamayı Ankara’da meclis kürsüsünden yaptığı sırada AK Parti Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu fındık çalışma grubu ile fındık çiftçilerimizden gelen sorun ve talepleri değerlendirdiğini de ayrıca belirtmek isterim” diye konuştu.