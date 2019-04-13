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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa mı etti? Aydın Şengül kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'de ilk istifa haberi geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti. Peki Aydın Şengül kimdir, nerelidir?

13 Nisan 2019 Cumartesi 08:09
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa mı etti? Aydın Şengül kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'de ilk istifa haberi geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti.

CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekçi ile CHP, İP ve HDP'nin adayı Tunç Soyer yarıştı. Sandıktan Tunç Soyer birinci çıktı. Seçim sonrası AK Parti'de bazı istifaların olacağı iddia ediliyordu. Seçim sonrası ilk istifa İzmir'den geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, istifa kararı aldı. Görevini bırakan Şengül'ün, konuya dair yarın detaylı açıklama yapacağı öğrenildi.

Aydın Şengül kimdir?

15 Ekim 1968'da Trabzon'da doğdu. DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu. Türkiyenin pek çok ilinde planlama çalışmaları yaptı. Siyasete AK Parti ile başladı. 2002·2007 arası Başkan Yardımcısı, 2007· 2009.11 Başkanı, 2009·2011 il Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. İngilizce biliyor, evli ve 3 çocuk babası.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 08:09
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