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Aktüel AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Aktüel

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Suç duyurusu dilekçesinde, Mütercimler'in "hakaret" ve "halkın bir kesimini aşağılamak" suçlarından cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:47:55 -
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında söylediği sözlerle ilgili Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ile gençlik kolları üyeleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Mütercimler hakkında suç duyurusu dilekçesi sundu.

Dilekçede, şüpheli Erol Mütercimler’in 7 Eylül’de katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkındaki sözlerine yer verildi.

Dilekçede, imam hatip okullarının mensuplarına ağır hakarette bulunan ve onları aşağılayan Mütercimler'in, "hakaret" ve "halkın bir kesimini aşağılamak" suçlarından cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, adalet sarayı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Meclis Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop’u, çok sayıda eski bakanımızı, milletvekillerimizi, her alanda ülkemize büyük hizmetleri olan birçok kişiyi yetiştiren imam hatip liselerinin, imam hatip lisesi mezun ile mensuplarının, il ve ilçe teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızın yanında bulunmak ve imam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandık." dedi.

Mütercimler’in ifadelerini bireysel bir talihsizlik olarak değil bir zihniyet olarak gördüklerini belirten Tomakin, belli bir grubun tamamen bu zihniyetle donanmış olduğunu ve sürekli imam hatip liseleri üzerinden bir tartışmaya ve ithamlara zemin hazırlandığını düşündüklerini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Abdurrahman Sacid Göksu da Erol Mütercimler’in lafın nereye gideceğini düşünmeden, meydanın boş olduğuna güvenle yaptığı patavatsız konuşmanın, hayasızca ve kabul edilemez oluşunun yanında Türk Ceza Kanunu'nda da tanımlanan, hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlarının maddi unsurunu oluşturduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizler AK Parti İstanbul Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine gönül vermiş gençler olarak açıkça söylüyoruz, ey Erol Mütercimler, ey imam hatip lisesi düşmanları, imam hatip liseleri ruhumuzdur, özümüzdür, geçmişimiz ve geleceğimizdir. Ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız."

- Olayın geçmişi

Bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında din eğitimi ve kurumlarının tartışıldığı sırada, imam hatiplerle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle imam hatip mezunları ve toplumun birçok kesimi Mütercimler'e sert tepki göstermiş, imam hatip mezunları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Mütercimler hakkında hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.

Gelen tepkiler üzerine başka bir televizyon kanalının yayınına video konferansla bağlanan Mütercimler, imam hatip okullarına ve mezunlarına hakaret etmek gibi bir kastının olmadığını savunarak, şunları söylemişti:

"Benim yanlışım nerede oldu biliyor musunuz? O cümleyi kurmadan yine uzun uzun o konuşmaları yineleyerek o konuşmayı yapmalıydım. Bir anda izleyici bunu nasılsa anlar, stüdyodaki herkes anladı... Birilerinin bunu alıp köpürtecekleri aklıma gelmedi. Köpürtmek hakları mı? Hakları. Çünkü o okuldan mezun olmuşlar. O cümleyi alırsanız, 'Bana hakaret ediliyor' sonucu çıkar. Bir öğretmen olarak şunu söylüyorum; O yayınlanmış bölümü dinleyip, kalbi kırılan, üzülen, 'Erol Mütercimler'den bu nasıl çıkar.' diye üzülmüş bütün imam hatip lisesi mezunlarından ve şu an öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum. Onları üzdüğüm için, bir öğretmen olarak okul ve öğrenciler için böyle bir cümlenin sarf edilip bana bağlanmış olmasından dolayı çok üzüldüm."




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