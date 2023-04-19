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Gündem 'AK Parti ile ortaklığı var' iftirasını atanlar şimdi ne diyecek? Thodex vurguncusu Fatih Özer yarın Türkiye'ye getiriliyor
Gündem

'AK Parti ile ortaklığı var' iftirasını atanlar şimdi ne diyecek? Thodex vurguncusu Fatih Özer yarın Türkiye'ye getiriliyor

Yeniakit Publisher
2023-04-19 18:31:00 - 2023-04-19 18:34:12
'AK Parti ile ortaklığı var' iftirasını atanlar şimdi ne diyecek? Thodex vurguncusu Fatih Özer yarın Türkiye'ye getiriliyor

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz sene ağustos ayında Arnavutluk’ta yakalanan Thodex vurguncusu Fatih Özer, muhalifler tarafından 'AK Parti ile ortaklığı var, getirilemez' şeklinde çirkin iftiralara karşın yarın Türkiye'ye getiriliyor.

Arnavutluk'un Türkiye'ye iadesine karar verdiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Özer'in iadesiyle ilgili süreçte son aşamaya gelindi.

Yarın Türkiye'ye getirilecek

Özer, Adalet Bakanlığının talebi üzerine firar ettiği Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmıştı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Özer'in iadesini istemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüşmüş, iade konusu ele alınmıştı.

Arnavutluk adli makamlarının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi"ne yönelik kararının yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Faruk Fatin Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

Hani AK Parti ile ortaktılar?

Thodex vurguncusu Fatih Özer'in yarın Türkiye'ye getirilecek olması, AK Parti ile ortak olduğunu, yurtdışına kaçırıldığını ve milyonların da gittiğini, asla dönmeyeceğini iddia edenlere kapak gibi bir cevap oldu.
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Öte yandan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ardından Thodex vurguncusunun da ülkeye getirilmesi, Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücünü yeniden gözler önüne serdi.

İade süreci

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı. Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onadı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki 2022'deki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.

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