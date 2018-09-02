AK Parti halka sordu! Yerel seçimler öncesi geniş çaplı araştırma

AK Parti; Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere hazırlık kapsamında vatandaşın beklentilerini belirlemeye yönelik tüm Türkiye’yi kapsayan geniş çaplı bir araştırma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, geçtiğimiz günlerde toplanan MYK’da masaya yatırılan araştırma raporu parti ayrımı yapılmadan tüm belediyelerle ilgili vatandaşın şikâyet alanlarını içeriyor. Edinilen bilgilere göre, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi tespitleri ile vatandaşın gündeme getirdiği şikâyet başlıklarının benzer olduğunu dile getirdi. AK Parti, Yerel Yönetimler Başkanlığının araştırmasında vatandaşın şikâyet konusu yaptığı yerel uygulamalar 6 başlık altında toplandı. AK Parti kaynakları, MYK’da değerlendirilen bu başlıkları şöyle sıraladı:

HİZMETLERDEKİ HOYRATLIK

Şehirlerin altyapısındaki eksikliklerden şikâyet ediyorlar. Altyapı eksikliklerinin giderilmesi konusunda yapılan çalışmalardaki hoyratlıktan şikâyetler var. Belediye kazıyor, kapatıyor bu sefer başkası kazıyor. Buradan bile bir rant olduğunu düşünüyor.

KALİTELİ ŞEHİR HAYATI

Şehir hayatındaki kalite düşüklüğü gündeme getiriliyor. Belediye alt geçit- üst geçit yapıyor. Kongre merkezleri, kültür merkezleri yapıyor ama yürürken bastığı taş oynuyor. Vatandaş şehir hayatını kaliteli hâle getirilmesini istiyor.

EN BÜYÜK RAHATSIZLIK RANT

Belediyelerle ilgili olarak en büyük rahatsızlık yolsuzluk ve rant iddiaları. Plan tadilatları ve kentsel dönüşümden kaynakları rant iddialarından çok rahatsızlık var.

BAŞKANA ULAŞAMIYORLAR

Üst düzey yöneticilere ulaşamamaktan da şikâyet var. Derdini anlatamama, sıkıntılarına, şikâyetlerine çözüm bulunmadığını düşünüyor.

DENETİMLE İLGİLİ ŞİKÂYETLER

Belediye hizmetlerinin ve harcamalarının da tam olarak denetlenmediği düşünülüyor. Buna yönelik bazı yeni adımlar atılsa da, vatandaş bunun kâfi olmadığını savunuyor.

HİZMETLERİN SIRADANLAŞMASI

Yeni ve heyecan veren projelerin olmaması da eleştiri konusu oluyor. Yapılan hizmetler ve projelerin kendini tekrar etmesinden şikâyet var.

(Türkiye Gazetesi)