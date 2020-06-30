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AK Parti Grup Başkanvekili'nin testi pozitif çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:58:00 -
AK Parti Grup Başkanvekili'nin testi pozitif çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Akbaşoğlu bugün TBMM'ye gelip oyunu kullandı.

Sağlık durumu iyi

Habertürk'ün haberine göre; tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve AK Parti Genel Merkezi tarafından sürecin takip edildiği bildirildi.

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