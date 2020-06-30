AK Parti Grup Başkanvekili'nin testi pozitif çıktı
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Akbaşoğlu bugün TBMM'ye gelip oyunu kullandı.
Sağlık durumu iyi
Habertürk'ün haberine göre; tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve AK Parti Genel Merkezi tarafından sürecin takip edildiği bildirildi.