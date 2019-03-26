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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: “CHP’nin Büyükçekmece Adayı seçimlerden sonra ‘koşan başkan’ değil ‘kaçan başkan’ olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Büyükçekmece İlçe Teşkilatının düzenlediği ’Teşkilat Buluşması’ programına katıldı.

26 Mart 2019 Salı 09:28
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: “CHP’nin Büyükçekmece Adayı seçimlerden sonra ‘koşan başkan’ değil ‘kaçan başkan’ olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Büyükçekmece İlçe Teşkilatının düzenlediği ’Teşkilat Buluşması’ programına katıldı. Büyükçekmece için sürekli kamuoyu yoklaması yaptırdığını söyleyen Muş, “Hiçbir dönemde Büyükçekmece’de görmediğimiz oy oranını bu yerel seçimlerde aldığımızı söyleyebilirim. CHP’nin Büyükçekmece Adayı, seçimlerden sonra ‘koşan başkan’ değil ‘kaçan başkan’ olacak" dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Büyükçekmece İlçe Teşkilatının düzenlenmiş olduğu ‘Teşkilat Buluşması’ programına katıldı. Programa Grup Başkanvekili Muş’un yanı sıra AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve çok sayıda partili katıldı. Büyükçekmece için sürekli kamuoyu yoklaması yaptırdığını söyleyen Mehmet Muş, “Hiçbir dönemde Büyükçekmece’de görmediğimiz oy oranını bu yerel seçimlerde aldığımızı söyleyebilirim. Bu büyük ailenin geniş bir etki alanı var. Tüm teşkilatımızdan kalan günler için maksimum emek ve gayret istiyorum.Karşımızda sadece kaybettirmek üzerine kurulu bir yapı var. Buradaki asıl mesele Türkiye’nin küresel anlamda büyük güç olmasını engellemeye çalışıyorlar. Büyükçekmece adayımız ile CHP’nin adayını kıyaslayabilir miyiz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını,Büyükçekmece’ye aday olarak gösterdik. Büyükçekmece’ye verdiğimiz önem ortada. CHP’nin adayı kendine ‘koşan başkan’ diye bir slogan takmış. Bakalım seçimden sonra ‘koşan başkan’ nasıl ‘kaçan başkan’ olacak hepimiz göreceğiz. Büyükçekmece’de yaşanan agresifliğin, korkunun ve endişenin arkasında kaybetme korkusu var. Zaten 25 yıldır Büyükçekmece’ye hiçbir şey katamamış bir belediye var, şimdi bunu 30 yıla çıkarmak istiyor buna izin vermeyeceğinizi umuyorum” ifadelerini kullandı.



“Hep birlikte kazanacağız”


25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait olan Büyükçekmece Belediyesini bu seçimlerde kazanacaklarına olan inancını vurgulayan Mevlüt Uysal, ”İstanbul’da da seçim sonuçları en çok merak edilen 5 ilçeden birisi de Büyükçekmece’dir. Herkesin seçim sonucunu merak ettiği ilçemizde herkes işini biraz daha sağlam tutmalıdır. Büyükçekmece sadece İstanbul’un 39 ilçesinden biri değil. Haritayı önümüze koyduğumuzda Avrupa Yakası’nın merkezi olabilecek bir ilçe. Biz Büyükçekmece’ye İstanbul’un 39 ilçesinden biri değil, İstanbul’da birkaç tane ayrı merkez olacaksa o merkez sorumluluğu görevini üstlenecek bir ilçe olarak bakıyoruz. Büyükçekmece’de iyi bir noktadayız. Bugüne kadar yaptıklarımızla güzel netice aldık, neticeyi almak için de kaldı 5 gün. Bugünden sonra herkes daha önce çalıştığı tempoyu biraz daha arttırsın. Biz 250 bin nüfuslu kazanacak diyorsak, 174 bin seçmeni olan bir ilçede kazanacağız diyorsak sadece ilçe yönetimindeki 25 kişilik ilçe yönetim kurulu, kadın kollarımızdaki 25 kişilik ilçe yönetim kurulu, gençlik kollarımızdaki 25 kişilik yönetim kurulu, mahalle başkanlarımızla değil, onlara hız veren partililerimiz var, gönüllülerimiz var. Kazanacaksak hep birlikte kazanacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:28
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