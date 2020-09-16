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Siyaset AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan CHP'li Eren Erdem'e 'Halil Sezai' tepkisi
Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan CHP'li Eren Erdem'e 'Halil Sezai' tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 67 yaşındaki adamı öldüresiye döven Halil Sezai’ye destek veren CHP PM Üyesi Eren Erdem’e çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:39:00 -
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan CHP'li Eren Erdem'e 'Halil Sezai' tepkisi

Halil Sezai isimli sözde sanatçı, 67 yaşındaki adama öldüresiye saldırdı. Sezai, film çekimini eleştirdiği belirtilen adama küfretti, tekme, tokat ve kafa atarak darp etti. “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” diyerek sözde şiddet karşıtı kampanyalara destek veren Halil Sezai, bu sözlerinin siyasi olduğunu ve kendi menfaati söz konusu olduğunda şiddeti nasıl meşru gördüğünü gözler önüne serdi.

Halil Sezai’nin yardımına ise CHP’liler koştu. CHP’liler, dövdüğü şahsın şikayeti üzerine gözaltına alınan Halil Sezai’nin yanına gitti. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, “Arkadaşlarımız yanında” dediği Halil Sezai’nin serbest kalmasını umduklarını söyledi.

AK Parti’den çok sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Erdem’in sözlerine çok sert tepki gösterdi. Turan, “Bir kez, sadece bir kez doğru bir yerde dursanız, bir kez erdemli davransanız da şaşırtsanız! Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

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