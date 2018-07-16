AK Parti Grubu medyaya kapalı toplanıyor

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında saat 13.00'de başlayacak olan grup toplantısında, TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti'ye düşen üyelikler, Grup Yönetim Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu üyeleri ile grup denetçilerinin seçimi yapılacak.

AK Parti'nin yanı sıra CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, Başkanlık Divanında partilerine düşen üyelikler için belirlediği isimler, saat 14.00'de toplanacak Genel Kurulda okunarak milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Kaynak: AA