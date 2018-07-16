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AK Parti Grubu medyaya kapalı toplanıyor

AK Parti Meclis Grubu, basına kapalı olarak toplanıyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:16
AK Parti Grubu medyaya kapalı toplanıyor

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında saat 13.00'de başlayacak olan grup toplantısında, TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti'ye düşen üyelikler, Grup Yönetim Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu üyeleri ile grup denetçilerinin seçimi yapılacak.

AK Parti'nin yanı sıra CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, Başkanlık Divanında partilerine düşen üyelikler için belirlediği isimler, saat 14.00'de toplanacak Genel Kurulda okunarak milletvekillerinin oyuna sunulacak. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:16
  1. AK Parti
  2. Naci Bostancı

YORUM YAZ

  • yeni sistem !yeni sistem !1 sa önce
    gazeteciler siyasetçiler arrtık yeni sistemi bir anlasalar millet anladı bunlar hala aynı tas aynı hamam siz abd de trumpun partisinin toplandığının heberleştirildiğini duydunuzmu ?yasa hazırlanır soruşturma olur;kongre(meclis)bir konuda bakandan bilgi ister konu olur biz bu sistemi çift başlılık gitsin diye getirdik !eskiden başbakan ne dedi c.başkanı ne dedi vardı bu kafayla meclis başkanı ne dedi diye soranda olur!
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