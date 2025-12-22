  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İki İslam ülkesi arasındaki çatışmalar sürerken… Suudi Arabistan safını belli etti

Yerlikaya’dan operasyon açıklaması: Milli iradeye kurulan tuzakları bir bir bozuyoruz!

Trump’tan 29 ülkedeki Amerikan büyükelçiliklerine operasyon Hepsine görevden el çektirdi

Ortadoğu'da alarm seviyesi yükseldi! İsrail’den Trump’a gizli "füze" raporu

ABD’li senatörden İsrail itirafı! İslam ülkesinin füzeleri Demir Kubbe'yi delebilir

Türkiye-Libya ilişkileri düşman çatlatıyor! Hafter ailesiyle tarihi kare

Belediye değil babasının çiftliği! Ekrem 40 yöneticiyi paraya boğmuş

Bereketli manevi mevsim üç aylarda arınma zamanı

Mansur Yavaş ve CHP’lilerde telaş hakim

‘Satan değil satın alan olacağız’ diyordu: AK Partili başkan otogar yapacaktı, CHP'liler satışa çıkardı!
Gündem AK Parti Genel Merkezi'nde kritik mesai: Erdoğan başkanlığında MKYK toplandı
Gündem

AK Parti Genel Merkezi'nde kritik mesai: Erdoğan başkanlığında MKYK toplandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Parti Genel Merkezi'nde kritik mesai: Erdoğan başkanlığında MKYK toplandı

Siyasetin kalbi bugün Ankara’da, AK Parti Genel Merkezi’nde atıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), iç ve dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 15.04'te başladı.

AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’
AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

Gündem

AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

Mezarda rakı rezaleti TBMM gündeminde! AK Parti’li Varank: Bütün Türkiye utandık
Mezarda rakı rezaleti TBMM gündeminde! AK Parti’li Varank: Bütün Türkiye utandık

Gündem

Mezarda rakı rezaleti TBMM gündeminde! AK Parti’li Varank: Bütün Türkiye utandık

‘Satan değil satın alan olacağız’ diyordu: AK Partili başkan otogar yapacaktı, CHP'liler satışa çıkardı!
‘Satan değil satın alan olacağız’ diyordu: AK Partili başkan otogar yapacaktı, CHP'liler satışa çıkardı!

Siyaset

‘Satan değil satın alan olacağız’ diyordu: AK Partili başkan otogar yapacaktı, CHP'liler satışa çıkardı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23