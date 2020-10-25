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Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki:
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki:

"Batı, içindeki bu kirli siyasileri temizlemedikçe asla gerçek demokrasiye ulaşamayacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:12:43 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'a tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Twitter'dan, "Avrupa siyasetinin yüzkarası, şeref ve haysiyet yoksunu, İslam ve insanlık düşmanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanımıza karşı sarf ettiği saldırgan ifadelerini kendisine iade ediyoruz. Batı, içindeki bu kirli siyasileri temizlemedikçe asla gerçek demokrasiye ulaşamayacak." paylaşımında bulundu.



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