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Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Fransa'ya tepki:
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Fransa'ya tepki:

"Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:26:34 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Fransa'ya tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır. Macron, Fransa'da yaşayan 5 milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tavrın, Avrupa'da faşizmin ne kadar tehlikeli noktaya geldiğini ortaya koyduğunu da belirten Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'da Peygamber Efendimize hakaretler içeren alçak karikatürleri gösteren öğretmenin öldürülmesi ne kadar büyük bir terör eylemi ise bu nedenle tüm Müslümanları töhmet altına almak da o derecede tehlikelidir, terörizmdir. Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz."

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