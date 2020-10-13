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Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi:
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi:

"15 Temmuz gibi birçok ulusal konuda yerel medya, halkın iradesiyle seçilmiş yöneticilerinin işlerini yapmasından yana, demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:13:43 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz gibi birçok ulusal konuda yerel medya halkın iradesiyle seçilmiş yöneticilerinin işlerini yapmasından yana, demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur." dedi.

Kurtulmuş, parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Anadolu Yayıncılar Derneği yönetimi ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da katıldığı toplantıda, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan ekonomik daralmanın yerel medya üzerindeki finansal etkileri, sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Kurtulmuş, Anadolu’nun dört bir yanında yayın yapan yerel medyanın kendilerinde ayrı bir yeri bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de her zaman demokrasinin gelişmesinde, yerel taleplerin Türkiye siyasetine yansımasında, halkın sesinin siyaset tarafından duyulmasında çok önemli katkıları olan kuruluşlardır yerel medya. 15 Temmuz gibi birçok ulusal konuda yerel medya, halkın iradesiyle seçilmiş yöneticilerinin işlerini yapmasından yana, demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her zaman yerel yayıncıların yanında olduk. Taleplerinizin çözümleri için hassasiyetle üzerinde durduk. Bundan sonra da durmaya elimizden geldiği kadarıyla devam edeceğiz."

Toplantıda, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yerel medyanın taleplerini içeren bir dosyayı Kurtulmuş ve Ünal'a sundu.



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