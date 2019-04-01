AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti’nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı.01 Nisan 2019 Pazartesi 18:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti’nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici." dedi.
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