AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul’u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK’dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul’u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK’dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük.01 Nisan 2019 Pazartesi 18:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul’u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK’dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük."
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