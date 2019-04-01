AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul’u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK’dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul’u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK’dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul’u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK’dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük."

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