AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 sandıkta 17 bin 414 oy AK Parti’ye değil başka partiye kaydedilmiştir. Çok büyük kaydırmalar söz konusu olmuştur." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 sandıkta 17 bin 414 oy AK Parti’ye değil başka partiye kaydedilmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 sandıkta 17 bin 414 oy AK Parti’ye değil başka partiye kaydedilmiştir. Çok büyük kaydırmalar söz konusu olmuştur."

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