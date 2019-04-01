AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 sandıkta 17 bin 414 oy AK Parti’ye değil başka partiye kaydedilmiştir. Çok büyük kaydırmalar söz konusu olmuştur."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 sandıkta 17 bin 414 oy AK Parti’ye değil başka partiye kaydedilmiştir.01 Nisan 2019 Pazartesi 18:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 sandıkta 17 bin 414 oy AK Parti’ye değil başka partiye kaydedilmiştir. Çok büyük kaydırmalar söz konusu olmuştur."
YORUM YAZ