AK Parti Gençlik Kolları’ndan Ayasofya-i Kebir Camii önünde eylem: “Zulme dur de”

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları öncülüğünde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle çoğunluğunu çocukların oluşturduğu çok sayıda sivilin hayati uzuvlarını kaybetmesine dikkati çekmek amacıyla 81 ilde “Zulme dur de” temasıyla “Say Stop” eylemi yapıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde cuma namazı sonrası gerçekleştirilen eyleme, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Topluluk, burada “Ey dünya, daha kaç çocuk ölmeli”, “Sessiz kalma, soykırıma ortak olma” ve “Filistin’de katliam var” yazılı dövizler taşıyarak, “Katil İsrail” sloganları attı.

Basın açıklamasını okuyan engelli birey Mert Seçkinçekici, saldırılarıyla çoğunluğu çocuklardan oluşan Filistinlilerin hayatlarına ampute şekilde devam etmelerine sebep olan İsrail’in, insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu söyledi.

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Filistin’de 1948’den bu yana devam eden çatışmaların 7 Ekim’den itibaren vicdanı yaralayan bir soykırıma dönüştüğünü vurgulayan Seçkinçekici, küresel güçlerin görmezden geldiği Filistin’deki direnişin, yerelden çıkıp dalga dalga büyüyerek evrensel bir hal aldığını ifade etti.

Seçkinçekici, söz konusu direnişin, her ırktan insanın, özellikle gençlerin hiçbir siyasi amaç taşımadan soykırıma “dur” dediği güçlü bir direnişe dönüştüğünü kaydetti.

AK Parti Gençlik Kolları mensubu on binlerce gençle eş zamanlı yaptıkları protestoların ve bu protestolara desteğin çığ gibi büyüdüğüne dikkati çeken Seçkinçekici, “Gazze halkının haklarının tüm dünya tarafından kabul edileceği, gaddar İsrail’in tek başına kalıp bu vahşice katliama son vereceği güne kadar ‘Daha adil bir dünya mümkün.’ diyerek haykırmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz.” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Ebrar Çoban da “İnsanlığın olduğu yerde engel yoktur.” mottosuyla bugün engellilerle 81 ilde toplandıklarını söyledi.

Saldırıların başladığı ilk günden itibaren AK Parti Gençlik Kolları olarak kararlı bir duruş sergilediklerini dile getiren Çoban, “Bu sefer de engelli kardeşlerimizle birlikte çağrıda bulunmak istedik. Şu an gaddar İsrail, bu saldırıları soykırıma dönüştürmüş durumda.” diye konuştu.

Çoban, özellikle gençleri “Zalime, zulme karşı dur de.” çağrısına davet ettiklerini belirterek, küresel direniş haline gelen Filistin mücadelesinin her zaman arkasında olduklarını vurguladı.