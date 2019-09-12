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AK Parti Gençlik Kolları’ndan 12 Eylül protestosu

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, 12 Eylül 1980 darbesinin 39’uncu yıl dönümü nedeniyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde açıklama yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:47
AK Parti Gençlik Kolları’ndan 12 Eylül protestosu

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, 12 Eylül 1980 darbesinin 39’uncu yıl dönümü nedeniyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde açıklama yaptı.


AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, 12 Eylül darbesinin 39’uncu yıl dönümünde Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde açıklama yaptı. Darbede sağ ve sol düşünceli 26 kişinin idamı nedeniyle 26 tabure konuldu. AK Partili gençler olarak darbelerin karşısında olduklarını belirten AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mashar Aydoğan, ”Siyaset bir toplumun bugününü doğru kurallar ve yöntemlerle idare etme ve geleceğini doğru planlama düşünce ve eylemidir. AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımızın temeli millet iradesidir. Milletimizin iradesi, partimizin vazgeçilmez ilkelerinden biri olmuş, onu gölgeleyecek hiçbir uygulama ve vesayet müsamaha gösterilmemiştir. Ülkemiz 12 Eylül sabahına postal sesleriyle uyanmış, o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımlarını kaybetmiştir. Millet iradesine ipotek koyma eylemlerinin en çirkin olanlarından biri de 15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından yapılmak istenmiş ancak aziz milletimiz ona da gereken cevabı vermiştir” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:47
  1. doğa

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