AK Parti Gaziantep'te STK'larla iftar buluşması gerçekleştirildi

Programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Birim Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Kasım Bostan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, İl Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, İlçe Başkanları Mehmet Tiryaki ve Hilmi Özbudak ile il ve ilçe üç kademe teşkilat mensupları katıldı.

“DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar geçen 25 yıl içerisinde Türkiye'nin en önemli demokrasi ve kalkınma hamlelerini milletin desteğiyle hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Ramazan’ın manevi ikliminde aynı sofrada bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. AK Parti, milletin partisidir dedik. Kurulduğu günden bu zamana Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her daim bu milletin sesine kulak verdik. Bizim kadim medeniyetimiz ve inancımız istişare kültürüne dayanıyor. Biz, medeniyetimizden ve inancımızdan aldığımız bu değerlerle her daim milletimizin her bir ferdi ile hemhal olduk hem de sivil toplum kuruluşlarımız ile diyalog kanallarımızı açık tuttuk. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her daim hak, hukuk ve adaletin yanında olmaya devam ettik. Her daim haksızlık ve hukuksuzluğa karşı gür bir şekilde 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya' demeye devam ettik. Gazze'de bebek, sivil, çocuk, kadın demeden insanlar orada büyük bir soykırıma maruz kalıyor. Yanı başımızda Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı dramı en iyi Gaziantepliler biliyor. Çünkü onlara 'Ensar' olarak Gaziantep halkı kucak açtı. Suriye ve Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda ne kadar masum varsa biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde o mazlumlara umut olmaya ve onların dualarında yer almaya devam ettik. Güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu bir dünya tesis edilinceye kadar 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“STK’LARIMIZLA EL ELE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Birim Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Kasım Bostan da konuşmasında: “Sivil toplum kuruluşları ve teşkilatlarımızla kurduğumuz güçlü diyalog, sadece Gaziantep için değil, Türkiye’nin geleceği için de büyük önem taşıyor. Ramazan ayı, paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği bir dönemdir. Bizler de bu bağlamda milletimizin yanında olmaya, STK’larımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“EN GÜÇLÜ SİYASET, MİLLETLE KURULAN GÖNÜL BAĞIDIR”

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise: “Bu topraklar, vakıf geleneğinin, hayır kültürünün, kardeşlik hukukunun en güçlü yaşandığı medeniyet topraklarıdır. Bugün sizler de bu büyük mirasın temsilcilerisiniz. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak; milletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve gönül insanlarıyla birlikte bu şehre hizmet etmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki en güçlü siyaset, milletle kurulan gönül bağıdır” dedi.

“KARDEŞLİK RUHU, GAZİANTEP’İN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin dayanışma ruhuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Gaziantep sadece üretim ve sanayisiyle değil, yardımlaşma kültürü ve sivil toplum yapısıyla Türkiye’ye örnek bir şehirdir. Zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğumuzu, birbirimize omuz verdiğimizi gördük. Bu kardeşlik ruhu, Gaziantep’in en büyük gücüdür ve bizler belediye olarak bu ruhu her alanda desteklemeye devam edeceğiz.”

İftar programı, duaların ardından katılımcılarla yapılan sohbet ve dayanışma temalı etkinliklerle sona erdi. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı, Ramazan boyunca toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye ve dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam edecek.