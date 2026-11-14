AK Parti Gaziantep Teşkilatı yerel yönetimler gündemli danışma meclisinde buluştu

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Gündemli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir’in katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, İl Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş, İl Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Yazıcı, önceki dönem milletvekilleri, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve üç kademe teşkilat mensupları katıldı.

Yerel yönetim çalışmalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıda, Gaziantep’te hayata geçirilen hizmetler, devam eden yatırımlar, gelecek dönem projeleri ve teşkilat-belediye koordinasyonunun güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.

MUSTAFA DEMİR: “AK PARTİ BİR SİYASİ PARTİ DEĞİL, BİR DAVANIN VE MEDENİYET TASAVVURUNUN PARTİSİDİR”

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Gaziantep’in tarihî kimliğine, mücadele ruhuna ve AK Parti’ye verdiği güçlü desteğe dikkat çekerek sözlerine başladı. Şahin Bey, Şehitkamil ve Karayılan’ın şahsında Gaziantep’in yiğitliğini ve cesaretini selamlayan Demir, şehrin yalnızca tarihî ve ekonomik gücüyle değil, güçlü Türkiye idealine gönül vermiş insanlarıyla da öne çıktığını ifade etti.

AK Parti’nin siyasi kimliğinin ötesinde bir dava ve medeniyet hareketi olduğunu vurgulayan Demir, “AK Parti bir siyasi parti değil arkadaşlar. AK Parti bir davanın, bir medeniyet tasavvurunun partisidir. AK Parti dünyaya söz söyleyeceklerin, sözü olanların partisidir” ifadelerini kullandı.

Teşkilat mensuplarının görevlerini yalnızca bir makam veya unvan olarak görmemesi gerektiğini belirten Demir, her kademedeki görevlinin kendisinden önce emek vermiş insanların bıraktığı emaneti taşıdığını, kendisinden sonra gelecek kadrolara da bu emaneti daha ileriye ulaştırma sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Bu anlayışı bayrak yarışına benzeten Demir, “Önemli olan şahıslar değildir. Önemli olan bulunduğumuz görevler, sahip olduğumuz sıfatlar da değildir. Asıl önemli olan, bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza bayrağı daha ileriye, daha temiz ve daha güçlü şekilde taşıyabilmektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye daha güvenli, güçlü ve söz sahibi bir ülke. Bu nedenle teşkilatlarımızın samimiyetle çalışması gerekiyor. Teşkilat mensuplarımız Cumhurbaşkanımızın yükünü paylaşmalı ve ortaya koyduğu hedeflere katkı sunmalı” dedi.

“DANIŞMA MECLİSLERİ, BELEDİYELERİMİZLE TEŞKİLATLARIMIZIN İSTİŞARE ZEMİNİDİR”

Yerel Yönetimler Gündemli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantılarının yalnızca bir araya gelinen programlar olmadığını belirten Mustafa Demir, bu buluşmaların belediye başkanları ile teşkilat mensupları arasında doğrudan iletişim kurulmasına imkân sağladığını dile getirdi.

Demir, danışma meclislerinin üç temel işlevine dikkat çekerek belediye başkanlarının bugüne kadar yaptıkları çalışmaları teşkilatla paylaşmalarının, teşkilat mensuplarının belediye hizmetlerine ilişkin sorularını yöneltip cevap alabilmelerinin ve gelecek dönemde hayata geçirilecek projelerin birlikte değerlendirilmesinin önemini anlattı.

Gaziantep’in yerel yönetimler bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarının çalışmalarına değinerek Gaziantep’in güçlü bir belediye başkanları kadrosuna sahip olduğunu söyledi.

YENİ YEREL YÖNETİMLER REFORMUNDA VATANDAŞIN KATILIMI ÖNE ÇIKIYOR

Konuşmasında yerel yönetimlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Mustafa Demir, belediyecilik anlayışının vatandaşın yalnızca seçimden seçime söz sahibi olduğu bir sistemle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

Yeni yerel yönetimler reformu kapsamında vatandaşların belediye meclislerinin gündem oluşturma süreçlerine daha etkin katılım sağlayabilmesine yönelik önerileri paylaşan Demir, belirli bir seçmen oranının dijital ortamda imza toplayarak şehrin gündemine alınmasını istediği konuları belediye meclisine taşıyabilmesinin önemine değindi.

Demir, vatandaşların yalnızca gündem önerisinde bulunmakla kalmayıp belediye bütçesindeki önceliklerin belirlenmesine de katkı sunabileceği bir yaklaşımı anlattı. Ayrıca belediye meclislerinin aldığı kararların vatandaşların talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesine imkân sağlayacak katılımcı mekanizmaların önemini vurguladı.

Bu yaklaşımın temelinde insanın ve vatandaşın söz sahibi olmasının bulunduğunu belirten Demir, “AK Parti belediyeciliğinin merkezinde insana hizmet vardır. İnsanın düşüncesi vardır. İnsanın sadece seçimden seçime değil, iki seçim arasında da seçtiği insanlarla temas kurabilmesi ve onlara öneride bulunabilmesi vardır” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARI ÖNEMSEYEN, GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN HEDEF KOYAN BELEDİYELER”

AK Parti’nin belediyecilik anlayışının toplumun bütün kesimlerini kapsadığını belirten Demir; “Çocukların eğitimi, gençlerin geleceği, kadınların sosyal hayata katılımı ve yaşlıların ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet anlayışı bizim için önemlidir. Gençlerin hayallerine rehberlik eden, kadınların önünü açan, çocukların eğitimine katkı sunan ve yaşlıların hayatını kolaylaştıran belediyecilik anlayışı AK Parti’nin temel yaklaşımıdır. Belediyecilik milletle bütünleşmek, vatandaşı dinlemek ve yönetim süreçlerine katılımını sağlamak anlamına gelmektedir. Gaziantep’te bu anlayışın güçlü biçimde sürdürülmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor” açıklamalarında bulundu.

FATİH MUHADDİS FEDAİOĞLU: “BİZİM SİYASET ANLAYIŞIMIZIN MERKEZİNDE İNSAN, MİLLET VE HİZMET VARDIR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir’i Gaziantep’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplantının teşkilat ve şehir adına hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti’nin siyaset anlayışının temelinde insanın, milletin ve hizmetin bulunduğunu belirten Fedaioğlu, “Biz siyaseti hiçbir zaman yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanan bir faaliyet olarak görmedik. Bizim için siyaset; milletin derdiyle dertlenmek, vatandaşımızın talebini dinlemek, şehrimizin ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözüm üretmek demektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti’yi milletin gönlünde güçlü kılan en önemli unsurun söz ile icraat arasındaki bağ olduğunu vurgulayan Fedaioğlu, “Bizim siyasetimizde mazeret üretmek yoktur, hizmet üretmek vardır. Ayrıştırmak yoktur, kucaklamak vardır. Millete tepeden bakmak yoktur, milletin hizmetinde olmak vardır” dedi.

Yerel yönetimlerin vatandaşın günlük hayatına doğrudan dokunduğunu ifade eden Fedaioğlu, bir mahallenin yolundan içme suyuna, ulaşımdan sosyal desteğe, parklardan kültür merkezlerine kadar her hizmetin belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu belirtti. Belediyeciliği yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı görmediklerini söyleyen Fedaioğlu, gönül belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve insanı merkeze alan hizmet anlayışının önemine dikkat çekti.

Gaziantep’in büyüyen nüfusu, gelişen sanayisi ve yeni yerleşim alanlarıyla birlikte ihtiyaçlarının da değiştiğini kaydeden Fedaioğlu, “Bu değişime ayak uydurmak yetmez; bu değişime yön vermek zorundayız.” ifadelerini kullandı. Ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, sosyal donatılar, çevre ve şehircilik, kültür ve turizm alanlarında Gaziantep’in geleceğinin bugünden planlanması gerektiğini dile getirdi.

Toplantının yerel yönetimler alanındaki çalışmaları değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek bakımından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Fedaioğlu, belediyeler ile teşkilatlar arasındaki koordinasyonu artırmak ve vatandaşların beklentilerine daha hızlı cevap vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

FEDAİOĞLU’NDAN TEŞKİLATA: “KAPISI ÇALINMADIK HANE, GÖNLÜ KAZANILMADIK VATANDAŞ BIRAKMAYACAĞIZ”

Toplantının kapanış konuşmasında teşkilat mensuplarına seslenen İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, önümüzdeki dönemin en önemli sorumluluğunun teşkilatın enerjisini, heyecanını ve çalışma azmini daha da yükseltmek olduğunu söyledi.

“Bizim durmaya, yorulmaya, rehavete kapılmaya hakkımız yoktur.” diyen Fedaioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken Gaziantep teşkilatı olarak üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceklerini ifade etti.

Fedaioğlu, teşkilatın çalışma anlayışını şu sözlerle ortaya koydu: “Daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız. Daha fazla gönle dokunacağız. Daha fazla istişare edeceğiz. Daha fazla hizmet üreteceğiz. Kapısı çalınmadık hane, gönlü kazanılmadık vatandaş bırakmamak için çalışacağız.”

Birlik, beraberlik ve dava şuurunun her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini vurgulayan Fedaioğlu, “Güçlü teşkilat, güçlü belediyecilik; güçlü belediyecilik de güçlü şehir demektir” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

İRFAN ÇELİKASLAN: “GAZİANTEP’E KAZANDIRILACAK HİZMETLER İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan da konuşmasında Gaziantep’e kazandırılan sağlık yatırımları ile devam eden ulaşım ve altyapı projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık alanındaki gelişmelere değinen Çelikaslan; Gaziantep Şehir Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin şehrin sağlık altyapısına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Şehitkamil Devlet Hastanesi’nin yenilenmesi, Tıp Fakültesinin yeni binasına kavuşması ve Ersin Arslan Devlet Hastanesi için yürütülen girişimlerin de Gaziantep’in sağlık hizmetlerini geliştirme hedefi doğrultusunda takip edildiğini ifade etti.

Ulaşım ve altyapı yatırımlarına ilişkin bilgi veren Çelikaslan, Gaziantep-Kilis bağlantısı, Gaziantep-Mersin hızlı tren projesi, havalimanı ulaşımını kolaylaştıracak köprü çalışması ve Fırat-Dicle havzasına yönelik projelerin önemine dikkat çekti. Gaziantep-Mersin arasındaki seyahat süresini iki saate düşürmesi hedeflenen hızlı tren projesinin 2027 yılı sonuna yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Çelikaslan, Gaziantep’in ihtiyaçlarını Ankara’da ilgili kurumlar nezdinde takip ettiklerini söyledi.

Konuşmasının teşkilata yönelik bölümünde yaklaşan seçim sürecine dikkat çeken Çelikaslan, AK Parti teşkilatlarının her gün seçim olacakmış gibi çalıştığını, ancak yeni döneme daha güçlü hazırlanmak gerektiğini ifade etti.

“Bizim millete anlatacak o kadar çok hizmetimiz var ki.” diyen Çelikaslan, vatandaşlarla kapı kapı, yüz yüze buluşulması, yapılan yatırımların ve Türkiye’nin son yıllarda katettiği mesafenin anlatılması gerektiğini vurguladı.

Savunma sanayiindeki gelişmelere de değinen Çelikaslan, Türkiye’nin insansız hava araçları ve savunma teknolojilerinde ulaştığı seviyenin önemli bir kazanım olduğunu belirterek gençlerin ve kadınların bu hizmetleri yeni nesillere aktarmada öncü rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANLARI GAZİANTEP’İN HİZMET VE YATIRIM GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ilçe belediye başkanları da yerel yönetim çalışmaları ve şehirlerin öncelikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in değerlendirmelerinde Gaziantep’in büyüyen şehir yapısına uygun planlama, belediyeler arası koordinasyon ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı öne çıktı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin, şehrin gelişimine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede yürütülen hizmet ve yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçenin ihtiyaçlarının sahadan gelen talepler doğrultusunda değerlendirilmesi ve hizmetlerin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması konusundaki çalışmalarını paylaştı.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel de ilçelerinin ihtiyaçları, yerel hizmetlerin geliştirilmesi ve gelecek dönem hedefleri çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu.

ORTAK AKIL VE İSTİŞAREYLE GAZİANTEP’İN GELECEĞİNE

Yerel yönetimler gündemli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının değerlendirmeleri ve karşılıklı istişarelerle devam etti. Belediye başkanları ile teşkilat mensuplarını aynı zeminde buluşturan toplantıda, yerel yönetim hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi, vatandaş beklentilerinin sahadan doğru tespit edilmesi ve belediyelerle teşkilatlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda ortak irade ortaya konuldu.