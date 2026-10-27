AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında gönül odaklı ziyaretler

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, vatandaşlarla gönül bağlarını güçlendiren saha çalışmaları kapsamında bir dizi geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde İl Sağlık Politikaları Başkanı Fatih Deniz, İl Sosyal Politikalar Başkanı Hasan Hüseyin Altunova da Fedaioğlu’na eşlik etti.

Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, rahatsızlık geçiren isimlere geçmiş olsun dilekleri iletilirken, Burak Mahallesi’nde meydana gelen yangından etkilenen Elmas ailesi de ziyaret edilerek yaşadıkları mağduriyet yerinde değerlendirildi.

İl Sağlık Politikaları Başkanı Fatih Deniz’in eşlik ettiği hastane ziyaretlerinde; Yangında etkilenen küçük Esila Elmas, Karkamış Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan’ın rahatsızlık geçiren babası, geçmiş dönem Şehitkamil İlçe Başkan Yardımcısı Uğur Yaşar, fırıncı esnafı İbrahim Çeven ve Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Cuma Hava ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde sağlık durumları hakkında bilgi alınarak geçmiş olsun dilekleri iletildi.

YANGINDAN ETKİLENEN ELMAS AİLESİNE YAKIN İLGİ

Burak Mahallesi’nde meydana gelen yangının ardından, Süleyman Elmas ve ailesine de geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu. İl Sosyal Politikalar Başkanı Hasan Hüseyin Altunova ve İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Karataş’ın katıldığı ziyarette, yangından etkilenen evde incelemeler yapılarak ailenin yaşadığı mağduriyet hakkında bilgi alındı.

Yangından etkilenen küçük Esila Elmas da ziyaret edilerek sağlık durumu hakkında bilgi edinildi. Aileye geçmiş olsun dilekleri iletilirken, yaşadıkları zor süreçte yanlarında olunduğu ifade edildi.

BAŞKAN FEDAİOĞLU: “İYİ GÜNDE DE ZOR GÜNDE DE HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde insan, temelinde samimiyet, özünde ise gönül bağı vardır. Hemşehrilerimizin sevincini paylaşmak kadar, zor zamanlarında yanlarında olmak da bizim için büyük önem taşıyor. Teşkilat mensuplarımızdan esnafımıza, yerel yönetim temsilcilerimizden tüm hemşehrilerimize kadar her bir vatandaşımızın derdiyle dertlenmeyi, talebini dinlemeyi ve imkânlarımız ölçüsünde yanında olmayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Yangından etkilenen Elmas ailemize ve küçük Esila’mıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; rahatsızlık geçiren tüm kardeşlerimize ve büyüklerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Rabbim her türlü kazadan, afetten ve sıkıntıdan muhafaza eylesin. Bizim için gönül siyaseti, yalnızca söz söylemek değil; ihtiyaç duyulan her anda vatandaşımızın yanında olmaktır. Gaziantep’imizin her mahallesinde, her sokağında hemşehrilerimizle bir arada olmaya, dayanışmamızı büyütmeye ve gönül bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”