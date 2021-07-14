AK Parti Eski İl Başkanı Selim Temurci'yi rezil kepaze eden sözler

AK Parti Eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, suç örgütü lideri Sedat Peker’in 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında dağıtıldığını iddia ettiği silahların soruşturulması gerektiğini söyledi.

Aılsız iddialarını sürdüren Sedat Peker geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları sivillere ve AK Parti İl Gençlik Kollarına dağıttığını ileri sürdü.

CHP yandaşı televizyon kanalı TELE 1'e konuşan Temurci, utanıp sıkılmadan darbe girişimi sırasında canını ortaya koyarak TRT binasını darbecilerin elinden kurtarmaya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Peker'in iddiaları hakkında konuşan Temurci, silahların dağıtılmasının Berat Albayrak'ın haberi olmadan yapılamayacağını öne sürdü.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde Selim Temurci'nin iddiaları ele alındı.

Selim Temurci ile darbeci askerler arasında geçen diyaloğu anlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı bilgiler paylaştı.

Temurci'nin "ben çok şey biliyorum konuşursam bu olur şu olur" diyenlerin peşine takılmak yerine gerçekleri anlatması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, "Temurci bu olayları anlatsın boşversin olmayan silahları" dedi.

FETÖ'cü internet sitesi Aktif Haber'de yer alan "Silahlar Albayrak tarafından dağıtıldı" başlıklı haberi anımsatan Karahasanoğlu, güya bu silahların halka ve AK Parti İl Gençlik Kollarına direniş için dağıtıldığı ve geri dönmediği şeklinde bir algı operasyonu yürütüldüğünü aktardı.

"Kayıp olduğu iddia edilen 24 silahla tek bir tane işlenmiş cinayet var mı?" diye soran Karahasanoğlu, "Bir tane darbeci askere yönelik de olsa bir eylem var mı? Bunların adli tıpta bütün tespitleri yapılabilir. Sonuç itibariyle böyle bir tespit yok. Darbeci askerlerin alıp götürdüğü silahları AK Parti halka dağıtıyor diye yalan söyleyip sahtekarlık yapıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.