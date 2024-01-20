  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Telekom teknolojisi! Türkiye'de yeni hedefi, paylaştı: Türk futbolunun destekçisi olmak için masaya oturacak

Türkiye'nin efsane kola markası raflardaki yerini yeniden aldı! Coca Cola'ya büyük şok

İsrail, Şam'da İran karargahını vurdu: Toplantı yapıyorlardı, çok sayıda ölü var

Türkiye Putin'i resmen ipten aldı! Acil olarak istedi, Ankara da teklifi kabul etti

Bir yanda Demirtaş bir yanda Kavala! Türkiye’den AİHM’ye çifte tokat

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un karşısına tanınmış bir kadın! İYİ Parti kulisi...

İphone’lar yine çöp oldu! Şarjı en uzun giden 10 akıllı telefon belli oldu!

Bu kafayla gidersen seni daha çok uyuturlar! Fatih Portakal’dan bomba itiraflar

STK'lardan çağrı! Gazze’yi unutturmayalım

Fondaşlar uzay yolculuğunu görmedi
Biyografi AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Kimdir?
Biyografi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:16:00 -
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Kimdir?

AK Parti Beykoz belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Aydın’ın biyografisi ve siyasi kariyerini merak edenler için işte detaylar...

1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğan Aydın, 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni, 1985 yılında ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni başarıyla tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle tamamladı.

Aydın, 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine AK Parti'den seçilerek dört kez başkanlık yapmıştır. 2019 yerel seçimlerinde ise Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı olan Aydın, uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. İngilizce bilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca Aydın'ın iki adet fotoğraf sergisi bulunmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23