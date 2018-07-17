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AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki isimleri belli oldu

AK Parti’de grup yönetimi, Meclis ihtisas komisyonları başkanlıklarına getirilecek isimler üzerindeki çalışması tamamladı.

17 Temmuz 2018 Salı 09:33
AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki isimleri belli oldu

AK Parti dün düzenlediği grup toplantısında Başkanlık Divanı'ndaki isimlerini belirledi. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop oldu, komiyon başkanlığına da Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Jülide Sarıeroğlu, İsmet Yılmaz ve Hakan Çavuşoğlu seçildi.

TBMM Başkanı ve kabinenin netleşmesinin ardından dün basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısındaki seçimlerle AK Parti’nin TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile Grup Yönetim Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu.

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, grup yönetimi, Meclis ihtisas komisyonları başkanlıklarına getirilecek isimler üzerindeki çalışmasını da tamamladı. Bu çerçevede parlamenter sistemin son hükümetinde görev alan ikisi başbakan yardımcısı, beş eski bakan komisyon başkanı olarak görevlendirildi.

ŞENTOP BAŞKANVEKİLİ

AK Parti Meclis grubu dün Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında toplandı. Toplantıda yapılan seçimler sonucu Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilli olarak belirlendi. Bayram Özçelik (Burdur), Emine Sare Aydın Yılmaz (İstanbul), Rümeysa Kadak (İstanbul), İshak Gazel (Kütahya), Şehmus Dinçel (Mardin), Mustafa Açıkgöz (Nevşehir) da Katip üyeliklere getirildi.

TBMM İdare Amirliği seçimlerinde ise sürpriz yaşandı. AK Parti, kendisine düşen üç İdare Amirliği için erkek vekilleri tercih etti. Orhan Yeğin (Ankara), Hasan Turan (İstanbul) ve Halil Özcan (Şanlıurfa) İdare Amirliği’ne seçildi.

Gruptaki seçimlerle, Grup Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu:

İbrahim Halil Fırat (Adıyaman), Ahmet Sami Ceylan (Çorum), Ayşe Keşir (Düzce), Abdülkadir Özel (Hatay), Recep Özel (Isparta), Halis Dalkılıç (İstanbul), Mahmut Atilla Kaya (İzmir), Ramazan Can (Kırıkkale), Selahattin Minsolmaz (Kırklareli), Cemil Yaman (Kocaeli), Abdullah Ağralı (Konya), İsmail Bilen (Manisa), Zeynep Gül Yılmaz (Mersin), Metin Gündoğdu (Ordu), Salih Cora (Trabzon)”

Grup Disiplin Kurulu’nda görev yapacak isimler de şöyle: “Osman Mesten (Bursa), Emine Zeybek (Kocaeli), Fuat Köktaş (Samsun), Yusuf Beyazıt (Tokat), Yusuf Başer (Yozgat).” Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise Grup Denetçisi olarak görevlendirildi.

ADETA GÖLGE KABİNE

AK Parti Grup Yönetimi, Meclis İhtisas Komisyonu başkanlıklarına getirilecek isimlere ilişkin de çalışma yaptı. Bu çerçevede Bekir Bozdağ, Hakan Çavuşoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Numan Kurtulmuş, İsmet Yılmaz olmak üzere parlamenter sistemin son hükümetinde görev yapan beş bakan, bu dönem komisyon başkanlığına kaydırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü görevini bırakarak Ak Parti’den milletvekili seçilen Selami Altınok, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı’na getirildi.

Partinin ağır toplarından eski Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Sanayi-Ticaret Komisyonu Başkanı oldu.

Meclis İhtisas Komisyonu başkanlıklarına getirilen isimler ise şöyle:
- Adalet Komisyonu: Hakkı Köylü (Kastamonu)
- Anayasa Komisyonu: Bekir Bozdağ (Yozgat)
- AB Uyum Komisyonu: Mehmet Kasım Gülpınar (Şanlıurfa)
- Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu: Tahir Akyürek (Konya)
- Çevre Komisyonu: Muhammet Balta (Trabzon)
- Dışişleri Komisyonu: Volkan Bozkır (İstanbul)
- Dilekçe Komisyonu: Belma Satır (İstanbul)
- Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: Selami Altınok (Erzurum)
- İçişleri Komisyonu: Celalettin Güvenç (Kahramanmaraş)
- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: Hakan Çavuşoğlu (Bursa)
- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Jülide Sarıeroğlu (Adana)
- KİT Komisyonu: Mustafa Savaş (Aydın)
- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Numan Kurtulmuş (İstanbul)
- Milli Savunma Komisyonu: İsmet Yılmaz (Sivas)
- Plan Bütçe Komisyonu: Süreyya Sadi Bilgiç (Isparta)
- Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu: Şenel Yeniyıldız (Ordu)
- Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu: Mustafa Elitaş (Kayseri)
- Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu: Yunus Kılıç (Kars)

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:33
  1. Düzce
  2. Kırıkkale
  3. Yozgat
  4. Şanlıurfa
  5. Trabzon
  6. Tokat
  7. Tekirdağ
  8. Sivas
  9. Samsun
  10. Ordu
  11. Nevşehir
  12. Mardin
  13. Kahramanmaraş
  14. Manisa
  15. Kütahya
  16. Konya
  17. Kocaeli
  18. Kırklareli
  19. Kayseri
  20. Kastamonu
  21. Kars
  22. İzmir
  23. İstanbul
  24. Mersin
  25. Isparta
  26. Hatay
  27. Gaziantep
  28. Eskişehir
  29. Erzurum
  30. Çorum
  31. Bursa
  32. Burdur
  33. Aydın
  34. Ankara
  35. Adıyaman
  36. Adana
  37. ak parti
  38. meclis
  39. tbmm
  40. disiplin kurulu üyeleri

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