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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: "Bizim açımızdan bu seçim henüz sonuçlanmamıştır"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Bizim açımızdan bu seçim henüz sonuçlanmamıştır, inanıyoruz ki tıpkı 25 ilçenin 22’sini alan Cumhur İttifakı, bu usulsüzlüklerin neticesi sonucunda Büyükşehir Belediyesi seçiminin sonucu değişecektir.

01 Nisan 2019 Pazartesi 22:21
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: "Bizim açımızdan bu seçim henüz sonuçlanmamıştır"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Bizim açımızdan bu seçim henüz sonuçlanmamıştır, inanıyoruz ki tıpkı 25 ilçenin 22’sini alan Cumhur İttifakı, bu usulsüzlüklerin neticesi sonucunda Büyükşehir Belediyesi seçiminin sonucu değişecektir." dedi.



AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçları ve usulsüzlükler hakkında, AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Seçim günü Ankara’nın 25 ilçesinde 12 bin 180 sandıkta, 3 milyon 362 bin 639 seçmenin oy kullandığını belirten Özcan, "Oy kullanımının tamamlanmasıyla birlikte, Ankara’mızın 25 ilçesinin 22 sini Cumhur İttifakı kazanarak büyük bir başarı elde etti. Vatandaşlarımızın kullandığı oyların, olduğu gibiYüksek Seçim Kurulu’na (YSK) iletilmesi için, teşkilatım sabaha kadar çalıştı ve halen çalışmaya devam ediyor. Ankaralı vatandaşlarımızın oylarının adil bir şekilde sonuçlara yansıması için AK Parti Ankara Teşkilatı olarak gerekli tüm çabayı harcamaktayız." şeklinde konuştu.



Şuana kadar elde edilen ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını, YSK’nın sonuçlarıyla karşılaştırıldığında yanlış ve eksikliklerin tespit edildiğini aktaran Özcan, "Yaptığımız tespitler neticesinde, 108 bin 680 oyun geçersiz sayıldığını ve bir o kadar da YSK sistemine yanlış sonuç girildiğini, elimizdeki ıslak imzalı sonuç tutanaklarının, büyük bölümünde geçersiz oyların normalden fazla olduğunu, hangi sebeple geçersiz kabul edildiğinin belli olmadığını ve sandık sonuç tutanağına bilgilerin hatalı girildiğinitespit ettik." diye konuştu.



Yapılan yanlışlıklara örnek veren Özcan, şunları kaydetti:


"Zarfın içine, aynı seçim türüne ait birden fazla oy pusulası çıkmış olması halinde, bu seçim türüne ait oy pusulaları hesaba katılmazken, bir zarfın içinde iki muhtarlık pusulasının çıkması, iki Büyükşehir Belediye Başkan adayının pusulasının çıkması nedeniyle geçersiz sayılmıştır. Bu şekilde, çok sayıda oylarımız geçersiz sayılmıştır. Bizler, Ankara teşkilatı olarak sadece AK Parti’nin oylarının değil, tüm Ankaralı vatandaşlarımızın oylarını ve hakkını korumakla yükümlü bir teşkilatız. Kullanılan oyların doğru bir şekilde sonuçlara yansıyıncaya kadar takipçisi olacağız. Bu anlamda, tüm hukukçularımız ile birlikte, yarın 12 bin 180 sandığın büyük bir bölümüne, hukuki yollardan gerekli itirazlar gerçekleştirilecektir. Bizim açımızdan bu seçim henüz sonuçlanmamıştır, inanıyoruz ki tıpkı 25 ilçenin 22’sini alan Cumhur İttifakı, bu usulsüzlüklerin neticesi sonucunda Büyükşehir Belediyesi seçiminin sonucu değişecektir."

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 22:21
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