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Aktüel AK Parti Almanya Temsilcisi Göka, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki tutumunu anlattı
Aktüel

AK Parti Almanya Temsilcisi Göka, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki tutumunu anlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 23:31:55 -
AK Parti Almanya Temsilcisi Göka, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki tutumunu anlattı

KÖLN (AA) - Adalet ve Kalkınma (AK) Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşayan Türkler'e, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki duruşunu anlattı.

Göka, üç gün süren temaslarının son gününde Köln'de Türk caddesi olarak bilinen Keup Caddesi esnafını ziyaret etti, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Göka, gündemdeki Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin haklı duruşu ve pozisyonunun buradaki muhataplara iyi anlatılması gerektiğini belirtti.

Hükümet yetkilisi ya da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmadıklarını, siyasi bir parti olarak yaşanılan sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden Göka, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bir lider diplomasisi yürütüyor. Bu çok önemli, bunu iyi görmek lazım. Bu diplomasiyi Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve diğer ülkelerde de görürüz. Bakanlarımız ve diğer kurumlarımız da görüşmeler yürütüyor. Biz partiler arası görüşmeleri de çok önemsiyoruz." dedi.

Buradaki Türk kökenlilerin sorunlarına da değinen Göka, yaşanılan ülkenin sosyal ve siyasi hayatına katılımın önemine vurgu yaptı.

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