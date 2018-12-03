AK Parti Aksaray belediye başkan adayları 2019 kim?
AK Parti'nin 24 Kasım Cumartesi günü 60 belediye başkan adayı açıklandı. Adaylığı açıklanan iller arasında Aksaray yer almazken AK Parti Aksaray belediye başkan adayları ne zaman belli olacağı araştırılıyor. AK Parti Aksaray belediye başkan adayı kim olacak? Aksaray AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? AK Parti Aksaray'da belediye başkan adayı çıkartacak mı?03 Aralık 2018 Pazartesi 17:50
AK Parti'nin 24 Kasım Cumartesi günü 60 belediye başkan adayı açıklandı. Adaylığı açıklanan iller arasında Aksaray yer almazken AK Parti Aksaray belediye başkan adayları ne zaman belli olacağı araştırılıyor. AK Parti Aksaray belediye başkan adayı kim olacak? Aksaray AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? AK Parti Aksaray'da belediye başkan adayı çıkartacak mı?
AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Aksaray belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Aksaray yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 için gittiği Arjantin dönüşü 21 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. Açıklanacak belediye başkan adayları arasında Aksaray belediye başkan adayının olup olmayacağı merak konusu olurken, AK Parti ve MHP ittifakı çerçevesinde AK Parti'nin Aksaray'da MHP adayını destekleyebileceği söyleniyor. MHP, yerel seçimlerde partisini temsil edecek 9 il ve 41 ilçenin belediye başkan adayını açıklamıştı. MHP Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut Ütük'ü aday göstermişti. AK Parti'nin Aksaray'da aday çıkarmayıp MHP adayını mı destekleycek sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı belediye başkan adayları listesiyle netlik kazanacak.
Aksaray 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Haluk Şahin Yazgı % 56.9
MHP adayı Rıfkı Karabatak % 34.3
CHP adayı Doğan Koşar % 6.5
Aksaray 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti % 56.28
MHP % 20.93
İYİ Parti % 10.74
CHP % 9.65
HDP % 1.08
SP % 0.84
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