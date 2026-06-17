AK Parti Afyon'da teşkilat çalışmaları aralıksız devam ediyor...

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda teşkilat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İl Başkanı Av. Turgay Şahin’in koordinesinde sürdürülen istişare ve değerlendirme toplantıları kapsamında, partinin önceki dönemlerinde çeşitli görevlerde bulunmuş teşkilat mensuplarından oluşan Teşkilat Uzmanları ile bir araya gelindi.

AK Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda, teşkilat çalışmalarının mevcut durumu, saha faaliyetleri, vatandaşlarla kurulan iletişimin güçlendirilmesi ve saha da hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev yapmış isimlerin tecrübelerinden yararlanılması ve bu birikimin yeni nesil teşkilat mensuplarına aktarılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Şahin, AK Parti’nin en büyük gücünün teşkilatları olduğunu belirterek, davaya gönül vermiş her bir teşkilat mensubunun partinin bugünlere gelmesinde önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Teşkilat kültürünün korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Şahin, “AK Parti olarak milletimizle aramızdaki gönül köprülerini her geçen gün daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu süreçte geçmiş dönemlerde görev yapmış dava arkadaşlarımızın bilgi, birikim ve tecrübeleri bizler için son derece kıymetlidir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.