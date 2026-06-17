17 Haziran 2019: Muhammed Mursi'nin vefatı (Eski Mısır Devlet Başkanı)

Muhammed Mursi, 1951 yılında Nil Deltası’nın Şarkiya bölgesindeki El-Advah köyünde dünyaya geldi. 1970’li yıllarda Kahire Üniversitesi’nde mühendislik okudu. Sonra ABD’de doktora yaptı. Mısır’a dönüşünde Zagazig Üniversitesi’nin mühendislik bölümünün başına geçti.







Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) hareketi içerisinde siyasete atılan Mursi, 2000-2005 yılları arasında milletvekili oldu. İhvan’ın yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız olarak girdi. 5 yıl Mısır Halk Meclisi üyeliği yaptı. 2011 Mısır Devrimi’ne muhalif bir lider olarak destek verdi ve 30 Nisan 2011 tarihinde İhvan’nın kurduğu, Özgürlük ve Adalet Partisi’nin başkanı seçildi.







2012 Mısır Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Müslüman Kardeşler’in aday gösterdiği Hayrat Şatır’ın adaylığı düşünce, yerine Mursi seçildi. İlk turda yüzde 25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da yüzde 51.73 oy alarak, Mısır’ın seçimle ilk defa başa gelerek 5’inci cumhurbaşkanı oldu.



2012–13 Mısır protestoları adıyla bilinen, 3 Temmuz 2013’de yapılan büyük gösteriler sonucu Mısır ordusu, askeri bir müdahale ile yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve direniş çağrısı yaptı. Darbenin ardından Muhammed Mursi ev hapsine alındı.







Sonra 16 Haziran 2015 günü hakkında açılan “casusluk” davasından müebbet hapse mahkum olurken, “cezaevi baskınları” davasında ise mahkeme idam kararını onadı.



Muhammed Mursi, tutukluluk sürecinde sağlıksız koşullara mahkum edildi. Defalarca “hayati tehlikesi”nin olduğunu belirtmesine rağmen “tek kişilik hücrede” tutuldu.



Sağlık sorunları nedeniyle çoğu zaman duruşmalara da katılamayan Mursi, bir duruşmada “Durumum kötü ve günden güne kötüye gidiyor” ifadesini kullanmış, sol gözünün görmemeye başladığını kaydetmişti.



Kasıtlı ihmaller sonucu Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran 2019’da mahkeme salonunda söz aldığı sırada fenalık geçirerek hayatını kaybetti.