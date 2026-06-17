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Dünya ABD'den Somali'de sivil katliamı!
Dünya

ABD'den Somali'de sivil katliamı!

Yeniakit Publisher
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ABD'den Somali'de sivil katliamı!

ABD ordusu Somali'de sivil halkı hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Saldırı Aşağı Şabel bölgesindeki Kurtunwarey kasabasını hedef aldı.

ABD ordusu Somali'de sivil halkı hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Saldırı Aşağı Şabel bölgesindeki Kurtunwarey kasabasını hedef aldı.

Geçtiğimiz Pazar günü bölgede Eş Şebab ile yaşanan çatışmaların ardından ABD'nin kasaba ve çevresine havadan bombardıman düzenlediği rapor edildi.

Bölge kaynakları, saldırıda en az 4 sivilin hayatını kaybettiğini ve 1 sivilin yaralandığını ifade etti.

Saldırıda ayrıca ağır hasar oluşurken bir caminin de hasar alan binalar arasında yer aldığı ifade edildi.

 

Saldırının ardından bölgeden paylaşılan görüntüler sivil kayıpların yanı sıra saldırıda kullanılan Amerikan yapımı mühimmatı da gösterdi.

ABD'nin Somali'de sivilleri ve sivil altyapıyı doğrudan hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

ABD güçleri Mayıs ayında Orta Şabel bölgesinde yer alan Gambole kasabasına düzenlenen baskında 5 sivili katletmişti.

ABD savaş uçakları Nisan ayında ülkenin güneyindeki Kunyo Barrow yerleşimindeki sivil bir elektrik tesisini hedef almıştı.

Ocak ayında da Saakow yerleşimine hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda bölgede bulunan bir su arıtma tesisi vurulmuştu.

Kaynak: Mepa News

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