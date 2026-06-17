Beyaz Saray'a kanlı saldırı planı!

Federal gözaltı tutanağında yer alan bilgilere göre, Kaliforniya eyaletinden Michael Alan Thomas isimli bir kişinin, Beyaz Saray'da düzenlenmesi planlanan UFC karma dövüş sanatları etkinliğini hedef alan iddia edilen planın organizatörleri arasında yer aldığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasına göre araştırmacılar, Thomas'ın ABD hükümetinin çocukları kurban eden ve yiyen bir "elit grup" tarafından yönetildiğine inandığını belirtti. Ayrıca söz konusu grubun, Jeffrey Epstein ile bağlantılı olduğunu düşündüğü ve Başkan Donald Trump'ın bu kişileri koruduğuna inandığı ifade edildi.

Belgelerde, şüphelinin telefonunda bulunan ekran görüntülerinin incelendiği ve bunlar arasında Signal uygulaması üzerinden gerçekleştirilen, iddia edilen saldırı planına ilişkin görüşmelerin yer aldığı aktarıldı.

Mesajlarda ayrıca, UFC etkinliğine ait haritalar ile keskin nişancıların konuşlanabileceği olası noktaların işaretlendiği görüldü.

Federal ajanlar, gözaltı operasyonu sırasında şüphelinin elinde bulunduğunu belirttikleri tüfek ve mühimmata da el koydu.

Öte yandan gazeteci David Spunt'a konuşan kaynaklar, olay kapsamında gözaltına alınan tüm kişilerin ABD vatandaşı olduğunu ve şu aşamada planla bağlantılı herhangi bir yabancı destek veya dış bağlantıya dair bir işaret bulunmadığını söyledi.

Federal soruşturma sürerken, şüpheliler üst düzey bir kamu etkinliğini hedef almaya yönelik plan hazırlamakla suçlanıyor.

Salı günü daha önce yapılan açıklamada, FBI Direktörü Kash Patel, X platformunda yayımladığı paylaşımda tehdit sonrası çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Patel, güvenlik operasyonunun Adalet Bakanlığı ve çeşitli eyaletlerdeki kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde yürütüldüğünü, 10 Haziran'da Washington dışından faaliyet gösteren bir grubun olası komplosunun tespit edilmesinin ardından harekete geçildiğini belirtti.

Fox News tarafından aktarılan bilgilere göre yetkililer 5 şüpheliyi gözaltında tutuyor.

Kaynaklar, planın patlayıcı yüklü insansız hava araçları kullanılarak panik yaratılmasını ve katılımcıların belirli yönlere yönlendirilmesini öngördüğünü, bu bölgelerde ise gruba bağlı keskin nişancıların konuşlandırılmasının planlandığını söyledi.

Ayrıca gözaltına alınan kişilerden birinin telefonunda yapılan teknik incelemede, Signal uygulaması üzerinden 23 kullanıcının yer aldığı ve operasyonun ayrıntılarının görüşüldüğü şifreli yazışmaların bulunduğu belirtildi.