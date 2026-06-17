Müzeden Tarihi Kılıcı Çalan Kişi Milletvekili Çıktı!

Başkent Budapeşte'de bulunan Macaristan Ulusal Tarih Müzesi'nden geçen ay kaybolan Osmanlı dönemine ait tarihi bir kılıçla ilgili soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eserin kaybolduğu gün müzede bulunan kişiler arasında milletvekili Bálint Kovács'ın da yer aldığını tespit etti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte tarihi eserin, özel bir koleksiyona götürülmek üzere müzeden çıkarıldığı iddia edildi.

Macar savcılığı tarafından yapılan açıklamada, milletvekili Kovács'ın dokunulmazlığının kaldırılması için parlamentoya resmi başvuruda bulunulduğu belirtildi. Muhalefet partileri ise olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığını savunarak bağımsız soruşturma talep etti.

Yaklaşık 450 yıllık olduğu belirtilen ve dönemin önemli komutanlarından birine ait olduğu değerlendirilen kılıç, polis tarafından Budapeşte yakınlarındaki bir villada ele geçirildi. Uzmanlar, eserin maddi değerinin milyonlarca avroyu bulabileceğini ifade etti.

Milletvekili Kovács ise suçlamaları reddederek, "Kılıcı koruma amacıyla aldım, herhangi bir hırsızlık söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Olayın ardından müze yönetimi güvenlik prosedürlerini gözden geçirirken, Macar kamuoyunda siyaset ve kültürel mirasın korunması konusunda geniş çaplı tartışmalar başladı.