Aynaya bakın ve farkı görün: Gözenekleri saniyeler içinde sıkılaştıran o doğal formül
Gözenekleri saniyeler içinde sıkılaştıran o doğal formülü uygulayabilirsiniz...
Gözenekleri saniyeler içinde sıkılaştıran o doğal formülü uygulayabilirsiniz...
Genişlemiş gözenekler, siyah noktalar ve solgun bir cilt görünümü hemen hemen herkesin ortak dertlerinden biri. Pürüzsüz, porselen gibi bir cilde sahip olmak için kimyasal içerikli ürünlere yönelmeden önce, doğanın bize sunduğu mucizevi bir çözüme kulak vermeye ne dersiniz?
Aynaya her baktığınızda cildinizdeki o gözle görülür değişimi fark edeceğiniz, gözenekleri adeta bir süzgeç gibi sıkılaştıran o gizli formülü açıklıyoruz! Üstelik bu yöntem cildi sadece temizlemekle kalmıyor, anında tazeleyip canlı bir görünüme kavuşturuyor.
Cilt bariyerini yormadan, gözenekleri saniyeler içinde şoka uğratarak sıkılaştıran en etkili doğal yöntemlerin başında "Maden Suyu Kürü" geliyor. Doğal maden suyunun içerdiği zengin mineraller (özellikle silisyum ve magnezyum), cildin elastikiyetini artırırken gözeneklerin içinin temizlenmesine ve daralmasına yardımcı oluyor.
Uygulaması son derece basit olan bu yöntemle cildinizde anında bir "lifting" ve tazelik etkisi oluşturabilirsiniz: Buz Kalıbı Yöntemi: Taze aldığınız bir şişe doğal maden suyunu buz kalıplarına dökün ve dondurun. Sabahları temizlenmiş cildinize, bir beze sardığınız bu maden suyu buz küpünü dairesel hareketlerle hafifçe uygulayın.
Tonik Yöntemi: Eğer cildiniz aşırı hassassa ve buza reaksiyon gösteriyorsa; maden suyunu buzdolabında iyice soğutun. Bir pamuk yardımıyla tampon hareketlerle cildinize tonik olarak uygulayın.
Önemli İpucu: Bu uygulamayı düzenli olarak sabahları yaptığınızda, cildinizdeki kan dolaşımı hızlanır, solgun görünüm yerini canlı bir parlaklığa bırakır ve gözenekleriniz gözle görülür şekilde küçülür. Maden suyunun sıkılaştırıcı etkisini bir adım öteye taşımak isterseniz, evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu pratik tarifi de listenize ekleyebilirsiniz.
Malzemeler: 1 adet salatalık ve birkaç damla taze limon suyu. Hazırlanışı: Salatalığı rendeleyip suyunu sıkın. İçine 3-4 damla limon suyu ekleyin. Karışımı yine buz kalıplarında dondurarak veya soğuk bir şekilde cildinize uygulayın. Salatalığın yüksek nem verme gücü ve limonun doğal asidik yapısı, gözeneklerin içindeki fazla yağı (sebumu) arındırarak cildi pürüzsüzleştirir.
Doğal da olsa her cildin yapısı farklıdır. Özellikle limon içeren tarifleri uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölümünde test etmeyi, dermatoloğunuza danışmayı ve bu tür canlandırıcı kürleri mutlaka temizlenmiş bir cilde uygulamayı unutmayın...
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