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Gündem Bir belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Bir belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
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Bir belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'in Seferhisar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li belediyeye düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Seferihisar Belediyesi’ndeki imar ve inşaat işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet alındığı iddiasıyla İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.’nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet miktarının yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve ilgili kolluk kuvvetlerince titizlikle yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen ve tutuklamaların yaşandığı operasyonel faaliyetlerin ardından, ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

 

6 milyon TL’lik rüşvet iddiası

Devam eden soruşturma kapsamında, belediyede görevli bazı kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında inşaat ve imar süreçlerinde usulsüz menfaat sağlandığına dair yeni delillere ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin söz konusu imar ve inşaat işlemleri karşılığında elden ve banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

 

2 ilde eş zamanlı baskın

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen kolluk kuvvetleri, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilisi S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A., şirket yetkilisi S.Y. ile R.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen çeşitli belge ve verilere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yorumlar

ata

chp bu ülkenin çıbanıdır... arınma ile çözülmez. bitip, yok olması ile bünye sağlığına kavuşur... yüzde bilmem kaça düşmüş, yirmibeşten yukarıya çıkamamış, nurcular, süleymancılar destek vermiş... bunlar hikaye... toptan kaybolup gitmeli bu zihniyet... yoksa ülke daha çooook uğraşır böyle meselelerle...

Hulusi

Tüh Allah belanızı versin sizin yaaa, arkadaş and mı içtiniz ülkeyi soymaya, İDAM yasasını meclise getirin artık kardeşim, hırsızlık yapmakla vatana ihanet aynı şey
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