5. ÇENE YAPISI VE "FIRLAK" ÇENE (HABSBURG ÇENESİ ÖRNEĞİ) Tarihte Avrupa hanedanlarında sıkça görülen ve "Habsburg çenesi" olarak bilinen belirgin alt çene yapısı, genlerin ne kadar ısrarcı olduğunun kanıtıdır. Güçlü, köşeli ve öne doğru çıkık çene yapıları genellikle Kuzey ve Batı Avrupa kökenlerine işaret ederken; daha yuvarlak, geride ve narin çene hatları ise Akdeniz ve Orta Doğu gen havuzlarında daha sık karşımıza çıkar. Yüz hatlarımız bize kökenlerimiz hakkında çok güçlü ipuçları verse de insanlık tarihi binlerce yıllık devasa bir göç ve karışım hikâyesidir. Aynadaki bu detaylar, damarlarınızda akan zengin kültürlerin ve coğrafyaların eşsiz birer imzasından başka bir şey değildir.