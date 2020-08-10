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Siyaset

AK Parti açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kulisleri sallayan oy oranı

Katıldığı etkinlikte çeşitli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı’nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52’nin altına hiç düşmedi." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:34:00 -
AK Parti açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kulisleri sallayan oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıl dönümü öncesi medya temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen programda çeşitli açıklamalarda bulunan Ünal, AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarına ilişkin bilgiler verdi.

Ar-Ge Başkanlığının düzenli olarak anket yaptırdığını belirten Ünal, AK Parti’nin oy oranının hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmediğini açıkladı.

"Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52'nin altına düşmedi"

Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oy oranlarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı’nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52’nin altına hiç düşmedi." dedi.

Gazetecilerin "Son dönemde özellikle Cumhur İttifakı’nın oy kaybettiği yönünde açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalara yönelik sizin değerlendirmeleriniz nedir" sorusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ünal, şu açıklamalarda bulundu:

"Tek bir anket yaptırmıyoruz"

"Ar-Ge Başkanlığımız düzenli olarak anket yaptırıyor. Tek bir anket yaptırmıyoruz, 3-4 farklı şirkete anketler yaptırıyoruz. AK Parti’nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı’nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52’nin altına hiç düşmedi."

"Erken seçimin tartışılması gereksiz"

Erken seçim tartışmalarına yönelik de açıklamada bulunan Ünal, “Bizim attığımız adımlarda herhangi bir şekilde erken seçim havası var mı? Asla. Bu konunun tartışılmasını gereksiz görüyorum. Türkiye’nin gündeminde hiçbir şekilde erken seçim yoktur" dedi.

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