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Siyaset AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise oy oranının yüzde 52 seviyesinde olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:01:00 -
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

Türkiye'de son dönemde muhalefet iktidara erken seçim çağrıları yaparak henüz seçimlere 3 yıl olmasına rağmen seçim yapılmasını istiyor. Muhalefetin bu çağrıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin net şekilde 2023'ü işaret etmesiyle son buldu.

Cumhurbaşkanlığında oy oranı yüzde 52-54

Erken seçim gündemden kalkarken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünal, AK Parti'nin yaptırdığı son anketteki oy oranını açıkladı. Ünal, AK Parti'nin her ay düzenli olarak 4 anket yaptırdığını belirterek "Biz trendleri izleriz ve trendlerle olayların ve bizim politikalarımızın seçmen nezdindeki etkisini görür ona göre siyasetimizi revize ederiz" dedi. Bugüne kadar anketlerde hiçbir zaman yüzde 40-42 bandının altına düşmediklerini söyleyen Ünal, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yüzde 52-54 bandında olduklarını ifade etti.

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Yorumlar

celil yağmuroğlu

AK Parti oy oranlarına bakması çok yanlış,,Bugün KADI KÖY HAYIR..FATİH EVET DER..Önemli olan,,AK Parti FATİH'TE VE BAŞAK ŞEHİR OY ORANI NEDEN DÜŞÜYOR SORMALARI LAZIM..BEN BAŞAK ŞEHİRDE OTURUYORUM OY ORANI GİT GİDE DÜŞÜYOR..NEDEN DÜŞÜYOR..ARAŞTIRMAK GEREK,,,DÜN AYAĞINDA TERLİK GİYEREK GEÇİNEN..BUGÜN 1000 LİRALIK AYAK KABIYLA GEZİYOR...ZENGİN OLDU SON MODEL ARABA..HANIMINA ARABA..VALLAHİ BİLLAHİ KIZ ÇOCUK 20 YAŞINDA BABA BANA ARABA AL ADIMA OLSUN..BABA TAMAM DİYOR..SON MODEL GEÇLİK BİR ARABA ALIYOR..YARIN BU ÇOCUK SEÇİME GİDER,Mİ VEYA AK PARTİ SAYESİNDE BU ÜLKE KALKINDI DÜŞÜNÜR,MÜ..BENCE BİN DEFA HAYIR..Vesselam......
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Vahdet

Akp nin ne kadar oy aldigi onemli degil.erdogan herzaman kazanir.ben chp liyim.fakat kimlerden oy aldigi onemli.ulkenin batisinda ve metropollerde akp az oy alip kirsalda ve doguda oy alirsa ki oyle ozaman hicbirsey degismemis demek.muhim olan bilincli egitimli kesimden oy alabilmek
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