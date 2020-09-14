AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

Türkiye'de son dönemde muhalefet iktidara erken seçim çağrıları yaparak henüz seçimlere 3 yıl olmasına rağmen seçim yapılmasını istiyor. Muhalefetin bu çağrıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin net şekilde 2023'ü işaret etmesiyle son buldu.

Cumhurbaşkanlığında oy oranı yüzde 52-54

Erken seçim gündemden kalkarken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünal, AK Parti'nin yaptırdığı son anketteki oy oranını açıkladı. Ünal, AK Parti'nin her ay düzenli olarak 4 anket yaptırdığını belirterek "Biz trendleri izleriz ve trendlerle olayların ve bizim politikalarımızın seçmen nezdindeki etkisini görür ona göre siyasetimizi revize ederiz" dedi. Bugüne kadar anketlerde hiçbir zaman yüzde 40-42 bandının altına düşmediklerini söyleyen Ünal, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yüzde 52-54 bandında olduklarını ifade etti.