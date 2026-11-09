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Seyahat AJet’ten Kıbrıs kampanyası! Biletlerde yüzde 30 indirim!
Seyahat

AJet’ten Kıbrıs kampanyası! Biletlerde yüzde 30 indirim!

Yeniakit Publisher
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AJet’ten Kıbrıs kampanyası! Biletlerde yüzde 30 indirim!

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için vergiler hariç yüzde 30 indirimli bilet satışına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yarın 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 24 Kasım 2026-3 Mart 2027 tarihlerinde (31 Aralık 2026-5 Ocak 2027 ve 22 Ocak-9 Şubat 2027 arasındaki tarihler hariç) KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

Tüm koltuk sınıflarında geçerli olan indirimli biletler, "KIBRIS30" kodunu kullanarak sadece ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

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