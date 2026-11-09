AJet’ten Kıbrıs kampanyası! Biletlerde yüzde 30 indirim!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için vergiler hariç yüzde 30 indirimli bilet satışına başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre yarın 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 24 Kasım 2026-3 Mart 2027 tarihlerinde (31 Aralık 2026-5 Ocak 2027 ve 22 Ocak-9 Şubat 2027 arasındaki tarihler hariç) KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.
Tüm koltuk sınıflarında geçerli olan indirimli biletler, "KIBRIS30" kodunu kullanarak sadece ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.