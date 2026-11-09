Mobilite için 33 projeye 64 milyar lira destek! Türkiye’den yüksek teknoloji hamlesi!

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, sürdürülen teknoloji hamlesi ile Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkeye kazandırılması amaçlanıyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Türkiye'de yerli ve milli mobilite teknolojilerinin geliştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması amacıyla, bugüne kadar 213 projeye 195 milyar lira destek verildi.