Mobilite için 33 projeye 64 milyar lira destek! Türkiye’den yüksek teknoloji hamlesi!
Türkiye'de yerli ve milli mobilite teknolojilerinin geliştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması amacıyla bugüne kadar 33 projeye 64 milyar lira destek verildi. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında mobilite sektöründe Kocaeli'de 9, Bursa ve Ankara'da 5, Samsun'da 3, Eskişehir ve İzmir'de 2, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Sakarya, Düzce ile Konya'daki 1'er projeye destek sağlandı.