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Mobilite için 33 projeye 64 milyar lira destek! Türkiye’den yüksek teknoloji hamlesi!

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AA Giriş Tarihi:

Mobilite için 33 projeye 64 milyar lira destek! Türkiye’den yüksek teknoloji hamlesi!

Türkiye'de yerli ve milli mobilite teknolojilerinin geliştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması amacıyla bugüne kadar 33 projeye 64 milyar lira destek verildi. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında mobilite sektöründe Kocaeli'de 9, Bursa ve Ankara'da 5, Samsun'da 3, Eskişehir ve İzmir'de 2, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Sakarya, Düzce ile Konya'daki 1'er projeye destek sağlandı.

#1
Foto - Mobilite için 33 projeye 64 milyar lira destek! Türkiye’den yüksek teknoloji hamlesi!

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, sürdürülen teknoloji hamlesi ile Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkeye kazandırılması amaçlanıyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Türkiye'de yerli ve milli mobilite teknolojilerinin geliştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması amacıyla, bugüne kadar 213 projeye 195 milyar lira destek verildi.

#2
Foto - Mobilite için 33 projeye 64 milyar lira destek! Türkiye’den yüksek teknoloji hamlesi!

Program çerçevesinde makine, dijital dönüşüm, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, yükselen yenilikçi teknolojiler, sağlık ve kimya ürünleri gibi alanlarda farklı destekler veriliyor. Bu kapsamda, mobilite alanındaki Türkiye'nin yürüttüğü yerli ve milli çalışmalar destekleniyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde mobilite sektöründe Kocaeli'de 9, Bursa ve Ankara'da, Samsun'da 3, Eskişehir ve İzmir'de 2, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Sakarya, Düzce ile Konya'daki 1'er olmak üzere 33 projeye 64 milyar lira destek sağlandı.

#3
Foto - Mobilite için 33 projeye 64 milyar lira destek! Türkiye’den yüksek teknoloji hamlesi!

5G baz istasyonunun geliştirilmesine 4 milyar lira destek Destek verilen kategorilerde, bazı projeler hak kazandıkları tutarlar ve sanayiye sunacakları yararlarla öne çıkıyor. Bu doğrultuda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ), yerli ve milli yeni nesil turbofan motoru tasarımı ve geliştirilmesi için 10 milyar lira destek verildi. Proje ile sivil havacılık, insansız hava sistemleri başta olmak üzere gemiler ve jetlerde kullanılabilecek turbofan motorun ön tasarım, kavramsal tasarım, detay tasarım, motor olgunlaştırma, motor kalifikasyon ve kapanış faaliyetlerinin tamamlanması ve motorun seri üretimine hazırlanılması amaçlanıyor.

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Foto - Mobilite için 33 projeye 64 milyar lira destek! Türkiye’den yüksek teknoloji hamlesi!

Ulak Haberleşme AŞ'ye, 5G Baz İstasyonunun Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi için 4 milyar lira destek sunuldu. Söz konusu proje, uçtan uca 5G teknolojisine sahip iletişim teknolojisinin operatör ihtiyaçları baz alınarak, farklı ürün konfigürasyonlarında geliştirilmesini hedefliyor. Proje kapsamında, uçtan uca 5G haberleşme şebekesi ile 5G uyumlu 4,5G baz istasyonu, SD-WAN (Yazılım tanımlı geniş alan ağı), C-V2X (Araçtan her şeye) cihazları ile uyumlu mikro bileşenlerin üretilmesi planlanıyor. Volta Motor'a, şehiriçi kullanıma uygun elektrikli mini otomobil üretimi ve yerelleştirilmesi için 2 milyar destek sağlandı. Kısa mesafe ulaşım ihtiyacı olan bireysel ve tüzel kişilerin kullanımına sunulmak üzere, uygun maliyet ile hizmet verebilecek elektrikli mini otomobil üretilmesi öngören proje çerçevesinde, 2,60 santimetre uzunluğunda, 1,25 santimetre genişliğinde, 1,80 santimetre yüksekliğinde 4 kişi kapasiteli tamamen elektrikle çalışan ve şarj olabilen mini otomobil üretilmesi amaçlanıyor.

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