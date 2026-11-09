Dron almak için biriktirdi, 3D yazıcı aldı! 12 yaşında kendi işinin patronu oldu

Musab Taha'nın annesi Zehra Yılmaz, oğlunun önce dron almak istediğini, daha sonra birikimini üç boyutlu yazıcıya ayırmaya karar verdiğini anlattı. Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak çalıştığını belirten Yılmaz, oğlunun kendilerine, "Ben 3D yazıcı almak istiyorum. Bu 3D yazıcıdan ürettiklerimi satıp daha iyi, daha kaliteli bir dron almak istiyorum" dediğini aktardı. Çocuklarını, istedikleri şeyler için birikim yapmaları ve emek vermeleri konusunda desteklediklerini söyleyen Yılmaz, Musab Taha'nın ürünlerini tanıttığı sosyal medya hesabını kendisinin kontrol ettiğini belirtti. Farklı dükkânlarda stantlar da kurduklarını anlatan Yılmaz, ailece fikir alışverişinde bulunduklarını ve oğlunun okulda olduğu zamanlarda baskı çalışmalarının takibine yardımcı olduklarını kaydetti. Oğlunun üretim sürecinde iletişiminin de geliştiğini gözlemlediğini anlatan Zehra Yılmaz, "Musab önceden daha içine kapanık bir çocuktu ama 3D yazıcı sayesinde daha sosyal bir çocuk olmaya başladı, kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı. Tabii ki biz bunları gördüğümüz zaman seviniyoruz ve gurur duyuyoruz çocuğumuzla" dedi. Oğluna kendi emeğiyle ilerlemesi için yol göstermeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Biz Musab Taha'ya balık vermek yerine, balığı nasıl tutabileceğini göstermeye çalıştık" ifadesini kullandı.