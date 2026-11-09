9 Kasım 2025: Zağlul en-Neccar'ın vefatı (Mısırlı Akademisyen ve Mütefekkir)

Zağlul en-Neccar, 17 Kasım 1933 yılında Mısır’da doğdu. 1955’te Kahire Üniversitesi Fen Fakültesi’nden birincilikle mezun olduktan sonra İngiltere’deki Wales Üniversitesi’nde Jeoloji alanında doktora alan Neccar, 1972’de aynı üniversiteden profesörlük unvanını aldı.



Zağlul en-Neccar, Muhammed Mütevelli Şaravi ayarında bir âlimdi. Müfessir olmamakla beraber “icaz el ilmi fi’l Kur’an” (yani Kur’an’daki ilmi i’caz) konusunda uzman ve referans alınan isimlerindendi. Kur’an’da ilmi i’caz meselesiyle çoklarını İslam’a kazandırdı ve imanlarını takviye etti. Uzmanlık alanı Jeoloji olmakla beraber 1986’da Mekke-i Mükerreme’de kurulan “Dünya Kur’an-ı Kerim ve Sünnet İlmi Mucizeleri Komisyonu”nun kurucuları arasında yer aldı.







Erken dönemde İhvan’a intisap etmiş ve bu nedenle de erken yaşlarda hapishane ile tanışmıştı. Ağustos 2008’de yayınlanan “Özel Ziyaret” programının bir bölümünde El Cezire’ye verdiği röportajda, İhvan cemaatiyle ilişkisi hakkında şunları söylüyor: “İhvan-ı Müslimîn -Müslüman Kardeşler ekolünde yetiştim ve sahip olduğum tüm İslami kültürü ve birikimi onlara borçluyum. Bu yolda istikametimi de onlara borçluyum. Çağdaş İslami hareketlerin en büyüğü ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) yöntemine en yakın ve bağlı olanı olduğunu söyleyebilirim.”







Zağlul en-Neccar, 9 Kasım 2025 yılında (Pazar günü), 92 yaşında, Ürdün’ün başkenti Amman’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neccar’ın ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabından da yapılan paylaşımla vefat ettiği duyuruldu. Vefatını müteakip Dünya İslam Âlimler Birliği de vefatını duyurdu ve taziyelerini bildirdi.