Kalbi yeniden ritim buldu! Hayata ikinci kez tutundu!

"ÇOCUĞUM HAYATA TUTUNDU": Anne Mine Haşıl da oğlunun hayatını kurtaran doktorlara teşekkür etti. Doktorların çocuğuna gereken müdahaleyi yaptıklarını anlatan Haşıl, "Acile geldiğimde bilinci kapalıydı, bütün hocalar başındaydı, hayata yeniden tutundu. Anne olarak çok üzülmüştüm ama Allah'a şükürler olsun iyi ki buraya getirmişler. Doktorlar, hemşireler ve personeller dört dörtlük. Önce Allah, sonra doktorlarımız sayesinde çocuğum hayata tutundu. Oğlumla çok güzel ilgilendiler." diye konuştu. Dr. Bozyer de Wolff-Parkinson-White (WPW) Sendromu tanılı hastaya ritim bozukluğunu düzeltmek amacıyla ablasyon işlemi yaptıklarını belirtti. WPW'nin kalbin elektriksel iletim yolundaki anormallikler nedeniyle kalp atışlarının düzensiz ve hızlı hale gelmesine yol açan ciddi bir ritim bozukluğu olduğuna dikkati çeken Bozyer, "Hastamız, acil servise atriyal fibrilasyon dediğimiz, hayati risk teşkil edebilecek ritim bozukluğuyla başvurdu ve genel durumu oldukça kötüydü. İki kez halk arasında elektroşok olarak bilinen kardiyoversiyon yaptık." ifadelerini kullandı. Bozyer, yoğun bakımda medikal tedaviye başladıkları hastanın ritim bozukluğunu da ortadan kaldırdıklarını anlattı. Ritim bozukluklarını ablasyonla tedavi ettiklerini dile getiren Bozyer, "Bazen hastalar, bu şekilde tanı konulmadan ani kardiyak ölümle karşımıza gelebiliyor. O yüzden ritim bozuklukları ciddiye alınması ve takip edilmesi gereken bir durum." uyarısında bulundu.