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Kalbi yeniden ritim buldu! Hayata ikinci kez tutundu!

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Kalbi yeniden ritim buldu! Hayata ikinci kez tutundu!

Ölümcül kalp ritim bozukluğuyla Erzurum’da acile kaldırılan çocuk, elektroşokla yapılan müdahalenin ardından 3 boyutlu haritalama ve ablasyon tedavisiyle hayata tutundu.

#1
Foto - Kalbi yeniden ritim buldu! Hayata ikinci kez tutundu!

16 yaşındaki Sefa Haşıl, çalıştığı iş yerinde kalp atışının hızlanması üzerine fenalaşınca ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Tetkik ve değerlendirmelerin ardından Haşıl'ın hayati tehlikesinin bulunduğunu tespit eden çocuk doktorları, durumu çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Hazer Erçan Bozyer'e bildirdi. Bunun üzerine hemen acile gelen Bozyer ve çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Hasan Türkmen, ölümcül kalp ritim bozukluğu nedeniyle Haşıl'a elektroşokla müdahale etti.

#2
Foto - Kalbi yeniden ritim buldu! Hayata ikinci kez tutundu!

Haşıl, doktorların zamanında yaptığı müdahaleyle hayati tehlikeyi atlattı. Daha sonra Dr. Bozyer ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Cem Karadeniz tarafından anjiyo ünitesinde işleme alınan Haşıl'ın kalbindeki ölümcül ritim bozukluğu, 3 boyutlu haritalama ve kateter ablasyon yöntemiyle tedavi edildi.

#3
Foto - Kalbi yeniden ritim buldu! Hayata ikinci kez tutundu!

Hastaneden taburcu edilen Sefa Haşıl, çalıştığı yerde bir anda kalbinin hızlı hızlı atmaya başladığını ve iş yeri müdürünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediğini söyledi. Ambulansla hastaneye götürüldüğünü anlatan Haşıl, "Hastaneye geldiğimizde baygındım, şok cihazıyla beni uyandırdılar. Acil serviste kendimde değildim. Gözlerimi açtığımda yoğun bakımdaydım. Sağ olsun doktorlar hep benimle ilgilendi. Dr. Hazer Hanım ve Hasan Bey hayatımı kurtardı." dedi.

#4
Foto - Kalbi yeniden ritim buldu! Hayata ikinci kez tutundu!

"ÇOCUĞUM HAYATA TUTUNDU": Anne Mine Haşıl da oğlunun hayatını kurtaran doktorlara teşekkür etti. Doktorların çocuğuna gereken müdahaleyi yaptıklarını anlatan Haşıl, "Acile geldiğimde bilinci kapalıydı, bütün hocalar başındaydı, hayata yeniden tutundu. Anne olarak çok üzülmüştüm ama Allah'a şükürler olsun iyi ki buraya getirmişler. Doktorlar, hemşireler ve personeller dört dörtlük. Önce Allah, sonra doktorlarımız sayesinde çocuğum hayata tutundu. Oğlumla çok güzel ilgilendiler." diye konuştu. Dr. Bozyer de Wolff-Parkinson-White (WPW) Sendromu tanılı hastaya ritim bozukluğunu düzeltmek amacıyla ablasyon işlemi yaptıklarını belirtti. WPW'nin kalbin elektriksel iletim yolundaki anormallikler nedeniyle kalp atışlarının düzensiz ve hızlı hale gelmesine yol açan ciddi bir ritim bozukluğu olduğuna dikkati çeken Bozyer, "Hastamız, acil servise atriyal fibrilasyon dediğimiz, hayati risk teşkil edebilecek ritim bozukluğuyla başvurdu ve genel durumu oldukça kötüydü. İki kez halk arasında elektroşok olarak bilinen kardiyoversiyon yaptık." ifadelerini kullandı. Bozyer, yoğun bakımda medikal tedaviye başladıkları hastanın ritim bozukluğunu da ortadan kaldırdıklarını anlattı. Ritim bozukluklarını ablasyonla tedavi ettiklerini dile getiren Bozyer, "Bazen hastalar, bu şekilde tanı konulmadan ani kardiyak ölümle karşımıza gelebiliyor. O yüzden ritim bozuklukları ciddiye alınması ve takip edilmesi gereken bir durum." uyarısında bulundu.

#5
Foto - Kalbi yeniden ritim buldu! Hayata ikinci kez tutundu!

"ABLASYON, HAYAT KURTARICI BİR TEDAVİ": Prof. Dr. Karadeniz de 3 boyutlu haritalama yöntemiyle yaptıkları ablasyon tedavisinin ücretsiz sunulduğunu belirterek, "Ablasyon, hayatı tehdit eden ciddi ritim bozukluklarında özellikle WPW Sendromlu bu hastamızda olduğu gibi hayat kurtarıcı bir tedavi. Hastaların bundan sonraki hayatları için de oldukça konforunu artırıcı bir tedavi yöntemidir." şeklinde konuştu. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da ani kalp durmasına ve ölüme sebep olabilen aritminin önemli ve komplikasyonlarının yönetilmesi zor bir hastalık grubu olduğuna işaret ederek, "16 yaşındaki hastamızın ablasyon işlemiyle sağlığına kavuşmasına yardımcı olduk. Hastamıza bundan sonraki hayatında sağlıklı ömür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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