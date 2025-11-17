  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi AJet büyümeye devam ediyor! Yeni uçaklar filoya katıldı
Ekonomi

AJet büyümeye devam ediyor! Yeni uçaklar filoya katıldı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AJet büyümeye devam ediyor! Yeni uçaklar filoya katıldı

AJet hızla büyümeye devam ediyor. Havayolu şirketi 2 yeni uçağı daha filosuna kattı.

Filoya katılan uçakların teslimi için, AJet yöneticilerinin katılımıyla Boeing’in ABD’nin Seattle kentinde bulunan üretim merkezinde tören düzenlendi.

12 Kasım tarihinde AJet’in TC-OHR tescilli 9. uçağı İstanbul’a gelirken, 14 Kasım tarihinde ise TC-OHS tescilli 10. uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. ABD’den 13 saatlik uçuşla Türkiye’ye gelen uçaklar hangara alındı. Standardizasyon ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Miligram adı verilen koltukların montaj sürecinin tamamlanmasının ardından uçaklar kısa sürede tarifeli seferlere başlayacak.

2026 yılında AJet filosuna katılacak 37 Boeing 737-MAX uçak ile birlikte, önümüzdeki yıl filonun yüzde 76’sının yeni nesil uçaklardan oluşması hedefleniyor.

AJet, Ankara’yı Dünya ile buluşturuyor! Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Madrid ve Barselona seferleri başladı!
AJet, Ankara’yı Dünya ile buluşturuyor! Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Madrid ve Barselona seferleri başladı!

Gündem

AJet, Ankara’yı Dünya ile buluşturuyor! Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Madrid ve Barselona seferleri başladı!

Bağdat’tan sonra sıra onlarda! AJET'in 2026 planı belli oldu
Bağdat’tan sonra sıra onlarda! AJET'in 2026 planı belli oldu

Ekonomi

Bağdat’tan sonra sıra onlarda! AJET'in 2026 planı belli oldu

Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet'ten taziye paylaşımı
Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet'ten taziye paylaşımı

Gündem

Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet'ten taziye paylaşımı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'
Dünya

'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: Tarihin dönüm noktaları genellikle adaletin en çok ihlal edildiği, insan vicdanının en derinden sarsıldı..
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23