  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor

Elli fırtınası Almanya’yı dondurdu: Hayat felç oldu

En düşük emekli aylığı için yeni gelişme: Düzenleme yarın Meclis'e geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı duyurdu: 500 bin liralık tazminat davası açıldı

SDG’den Halep’e saldırı: 10 ölü, 88 yaralı

1951 tarihli anlaşmaya göre Trump, Grönland'da istediği her şeyi yapabilir iddiası! Grönland'ı aldı gibi

7 günde milis işgalini bitirdi: Suudi, Yemen’deki BAE projesini yıktı

Verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu! Sanatçı Murat Kekilli’ye İsrail teklifi

İthalat artınca “teslim olduk”, vergi gelince “ucuz ürün yasaklandı!” Sözcü ne yapmak istiyor?

Kukla prensin isyan videosu 80 milyon izlendi, İran interneti kesti
Gündem Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sarf edilen küstah ifadelere çok sert tepki gösterdi. Keçeli, Ada’daki gerçekleri tersyüz etmeye çalışan Rum tarafına tarihi bir hatırlatmada bulundu.

Sözcü Keçeli, 7 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Adası için kullanılan "işgal", "istila" ve "bölünme" gibi ifadeleri kesin bir dille reddettiklerini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada, bu terimlerin Ada’daki güncel ve tarihi gerçeklerle hiçbir bağının bulunmadığı vurgulandı.

"Tek işgal Rum tarafının gaspıdır"

Keçeli, Kıbrıs meselesinin kökenine dair net bir mesaj vererek şunları kaydetti: "Ada'daki tek 'işgal', Kıbrıs Rum tarafının 1963 yılında Anayasa'yı ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını açıkça ihlal ederek ortaklık devletinin makamlarını gaspından kaynaklanmaktadır."

AB'nin çifte standartlı ve taraflı tutumu ifşa oldu

Açıklamada ayrıca, ab yetkililerinin Kıbrıslı Türklerin varlığını yok sayan tavrının, birliğin savunduğunu iddia ettiği insani değerlerle çeliştiği ve "çifte standart" olduğu belirtildi. Rum tarafının dönem başkanlığını daha ilk günden çözüm yerine uzlaşmazlık için bir araç olarak kullanmasının, AB’nin bu meselede neden tarafsız bir aktör olamayacağını bir kez daha kanıtladığı ifade edildi.

Suudi Dışişleri Bakanı Washington’da: Bölgesel güvenlik ve enerji gündemde
Suudi Dışişleri Bakanı Washington’da: Bölgesel güvenlik ve enerji gündemde

Dünya

Suudi Dışişleri Bakanı Washington’da: Bölgesel güvenlik ve enerji gündemde

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum
İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

Avrupa

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

Hakan Fidan’dan flaş açıklamalar
Hakan Fidan’dan flaş açıklamalar

Gündem

Hakan Fidan’dan flaş açıklamalar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Gündem

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/SDG’nin Suriye’nin Halep kentindeki terör saldırıları sonrası Suriye Ordusu’nun operasyon kararı almasına i..
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin eli..
CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha
Gündem

CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha

Ankara'da musluklardan çamur akarken ve birçok mahalle susuzluk kriziyle pençeleşirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önceliği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23