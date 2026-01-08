Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Sözcü Keçeli, 7 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Adası için kullanılan "işgal", "istila" ve "bölünme" gibi ifadeleri kesin bir dille reddettiklerini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada, bu terimlerin Ada’daki güncel ve tarihi gerçeklerle hiçbir bağının bulunmadığı vurgulandı.

"Tek işgal Rum tarafının gaspıdır"

Keçeli, Kıbrıs meselesinin kökenine dair net bir mesaj vererek şunları kaydetti: "Ada'daki tek 'işgal', Kıbrıs Rum tarafının 1963 yılında Anayasa'yı ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını açıkça ihlal ederek ortaklık devletinin makamlarını gaspından kaynaklanmaktadır."

AB'nin çifte standartlı ve taraflı tutumu ifşa oldu

Açıklamada ayrıca, ab yetkililerinin Kıbrıslı Türklerin varlığını yok sayan tavrının, birliğin savunduğunu iddia ettiği insani değerlerle çeliştiği ve "çifte standart" olduğu belirtildi. Rum tarafının dönem başkanlığını daha ilk günden çözüm yerine uzlaşmazlık için bir araç olarak kullanmasının, AB’nin bu meselede neden tarafsız bir aktör olamayacağını bir kez daha kanıtladığı ifade edildi.