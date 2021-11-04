Ajax tur biletini aldı
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nda Ajax, 1-0 geri düştüğü maçta Borussia Dortmund'u 3-1 yenerek, son 16'yı garantiledi.
Beşiktaş'ın da yer aldığı C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-1 yendi.
Heyecanlı geçen maçın 29. dakikasında ev sahibi ekip tartışmalı bir şekilde 10 kişi kaldı. Matts Hummels, yerde kayarak topu kapmak istedi; Antony, Alman oyuncunun ayağına basıp yerde kaldı. Hakemm Hummels'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Julian Bellingham'a Mazraoui'nin yaptığı harekete hakem, VAR incelemesinin ardından 'penaltı' dedi. 37. dakikada topun başına geçen Marco Reus, hata yapmadı ve Borussia Dortmund'u 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıyı Dortmund 1-0 önde tamamlarken; Ajax baskısı 72. dakikada sonuç verdi. Alvarez'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Meunier'in kafasından seken topu arka direkte Tadic tamamladı ve skoru 1-1 yaptı.
83. dakikada Sebastien Haller'in golüyle Ajax 2-1'i buldu. Hollanda ekibi adına 90+3'te sahneye çıkan Klaassen, maçın skorunu ilan etti, Borussia Dortmund: 1 - Ajax: 3.
Bu sonucun ardından Ajax, puanını 12 yaptı ve son 16 turunu garantiledi. Borussia Dortmund ise elemelere kalma şansını son iki haftaya bıraktı.