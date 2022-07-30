Avrupa’da liglerin başlamasına kısa bir süre kala pek çok ülkede süper kupa heyecanı yaşanıyor. Hollanda Süper Kupa finalinde Ajax ile PSV karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda?

Ajax-PSV maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZE

Ajax ile PSV, 30 Temmuz Cumartesi akşamı başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya gelecek. Hollanda'nın efsane futbolcusu Johan Cruyff'un adının verildiği Süper Kupa maçı, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele ülkemizde bir kanaldan yayımlanmayacak.

İki takım da yeni teknik direktörleriyle sezonun ilk kupasını kazanmak için mücadel edecek. Ajax'ta Manchester United'a giden Erik ten Hag'ın yerine Alfred Schreuder, PSV'de ise Benfica'nın başına geçen Roger Schmidt'in yerine Ruud van Nistelrooy yeni sezonda görev alacak.

Lisandro Martinez, Sebastien Haller, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Nicolas Tagliafico gibi önemli isimlerle yollarını ayıran ve Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey gibi oyunculara imza attıran lig şampiyonu Ajax, Süper Kupa'da 10. zaferini kazanmayı amaçlayacak.

Takımdan ayrılan geçen sezonun yıldızları Eran Zahavi ve Mario Götze'nin boşluğunu Guus Til ve Luuk de Jong ile dolduran Hollanda Kupası şampiyonu PSV ise Süper Kupa'da 13. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.