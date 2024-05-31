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Spor Ajax ile anlaşan Farioli gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti
Spor

Ajax ile anlaşan Farioli gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Yeniakit Publisher
2024-05-31 14:02:00 -
Ajax ile anlaşan Farioli gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Francesco Farioli, Ajax'ın başına geçti. Transfer listesinde en üste ise Kerem Aktürkoğlu'nu yazdı.

Son yıllarda Galatasaray'ın en çok skor üreten yerli futbolcusu olan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, ayrılığı kafasına koydu.

Sezonun son bölümünde sergilediği inişli çıkışlı performansı sonrası taraftarın sert eleştirileriyle karşılaşan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk kutlamasında ayrılık sinyali vermişti.

Konya'da maç biter bitmez yayıncı kuruluşa duygusal bir konuşma yapan milli futbolcu, RAMS Park'taki şölende ise Barış Manço'nun 'Uzaklarda bir yerlerde yapayalnız' sözlerini içeren 'Dönence' şarkısını seçti.

Birkaç hafta önce menajerini değiştiren ve bu transfer döneminde kendisine gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü öğrenilen sarı-kırmızılı futbolcu, önemli kulüplerin takibi altında.

İspanya ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Kerem'i tanıdık bir isim ise takımında görmeyi çok istiyor.
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Ülkemizde daha önce Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Francesco Farioli, Ajax'ın başına geçti. Transfer listesinde en üste ise Kerem Aktürkoğlu'nu yazdı.

Ancak başarılı oyuncuyu uzun süredir isteyen İspanyol ekibi Real Sociedad, hızlı davranıp kulübün kapısını 12 milyon Euro'luk teklifle çaldı. Galatasaray ise 20 istedi. Bunun üzerine teklif 15 milyon Euro'ya yükseldi.

Konya'da maçtan sonra, "İnsan sevdiğine kırılırmış. Ben de Galatasaray'a kırıldım" diyen Kerem, RAMS Park'taki kutlamalarda da 'Dönence' şarkısını seçerek ayrılık mesajını verdi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 54 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 15 gol ve 9 asist yaptı.

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