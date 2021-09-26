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Spor Ajax-Beşiktaş maçının Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek
Spor

Ajax-Beşiktaş maçının Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hakemi açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 12:02:00 - 2021-09-26 12:16:00
Ajax-Beşiktaş maçının Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da 28 Eylül Salı günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.

Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.

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