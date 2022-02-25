Ajanslar son dakika geçti! Ukrayna'da korkulan oldu
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar'ın "Rus askerleri Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdi ve başkent Kiev’e doğru hareket ediyor" şeklindeki açıklamasını "son dakika" koduyla dünyaya duyuruldu.
Kanla beslenen Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, Ukrayna topraklarını dünyanın gözü önünde Avrupa'nın hemen dibinde işgale başladı.
Avrupa Birliği, NATO ve ABD havada kalan içi boş yaptırımlardan öteye gidemezken Ukrayna'da korkulan oldu.
Rus ordusu başkent Kiev'e doğru hareket etti. Açıklamayı Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, yaptı.
Ajansların "son dakika" koduyla duyurduğu açıklamada Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.