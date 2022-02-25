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Dünya Ajanslar son dakika geçti! Ukrayna'da korkulan oldu
Dünya

Ajanslar son dakika geçti! Ukrayna'da korkulan oldu

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar'ın "Rus askerleri Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdi ve başkent Kiev’e doğru hareket ediyor" şeklindeki açıklamasını "son dakika" koduyla dünyaya duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 10:44:00 -
Ajanslar son dakika geçti! Ukrayna'da korkulan oldu

Kanla beslenen Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, Ukrayna topraklarını dünyanın gözü önünde Avrupa'nın hemen dibinde işgale başladı.

Avrupa Birliği, NATO ve ABD havada kalan içi boş yaptırımlardan öteye gidemezken Ukrayna'da korkulan oldu.

Rus ordusu başkent Kiev'e doğru hareket etti. Açıklamayı Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, yaptı.

Ajansların "son dakika" koduyla duyurduğu açıklamada Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.

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Yorumlar

Vatandas

Turk Konsolloslugu hic yardimci olmuyor. Sakin onlari korumayin. Turk ogrenciler rezil durumda
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16

rusya haklı,hiyanetin bedeli mudaheledir
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