Ajanslar son dakika geçti! NATO'dan Rusya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya- Ukrayna krizi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg Rusya'nın tatbikat sonrası bazı birliklerini sınır bölgelerinden çekmesi hakkında şu değerlendirmede bulundu;

"Şu ana kadar Rusya'dan hiçbir geri adım görmedik. Tabii ki yakından gözlemliyoruz ve eğer gerçekten güçlerini çekmeye başlarlarsa bunu memnuniyetle karşılarız"

"Rusya hiçbir uyarı yapmadan işgali başlatabilir"

"Sırf askerler hareket ediyor diye burada bir çekilme olduğunu söyleyemeyiz" diyen Stoltenberg, "Rusya'da hala tam kapasiteli bir işgal başlatma kapasitesi var, hiçbir uyarı yapmadan bu işgali başlatabilir" dedi.

"En kötü olan için de hazırız"

Moskova'dan gelen mesajların ümit verici olduğunun altını çizen Stoltenberg şu ifadeleri kullandı;

"Bir mesaj görüyoruz Moskova'dan diplomasiye bir şans vereceklerini söylüyorlar çözüm bulmak için hazırız ama en kötü olan için de hazırız."

"Askerlerini çekmelerini bekliyoruz"



"Onlara sözlerinin arkasında durmaları çağrısında bulunuyoruz" diyen Stoltenberg, "Askerlerini çekmelerini bekliyoruz. Gerilimi en iyi böyle düşürebilirler" dedi.

Dikkat çeken taktik

Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti; "Son aylarda gördüğünüz şey pek çok asker bölgeye gidiyor, daha sonra askerleri çekiyorlar. Ancak teçhizat orada kalıyor. Bu sayede tekrar oraya dönebiliyorlar. Sadece güçlerin çekilmesi rotasyon haline olmaları değil."